Ево зашто нас звук кише успављује

01.10.2025
16:42
Коментари:0
Многи ће рећи да нема бољег осјећаја од тренутка када легнемо у кревет, а напољу пада киша.
Овај природни звук у позадини је најбоља успаванка за многе, и то није само утисак - наука потврђује да звук кише заиста може побољшати квалитет сна. Разлог лежи у њеном утицају на хормон стреса и наш циркадијални ритам, преноси Задовољна.хр.
Звук кише има монотон и предвидљив ритам који смирује мозак и смањује лучење кортизола, главног хормона стреса. Када ниво кортизола падне, тијело се лакше опушта, срчани ритам се успорава и улазимо у стање погодно за дубок сан. Управо зато многи људи брже заспавају и чвршц́е спавају у кишним ноц́има. Циркадијални ритам је природни сат тијела који регулише када смо будни, а када смо поспани.
Свјетлост и тама су главни регулатори овог ритма, али и звуци имају свој утицај. Киша се повезује са тамнијим, мирнијим окружењима, па шаље сигнал тијелу да је вријеме за одмор. Овај ефекат додатно подржава осјец́ај поспаности и усклађује наше тијело са природним циклусом сна и будности.
Занимљивости
Данас је Национални дан дјевојака
Монотонија без изненађења – за разлику од гласних и изненадних звукова, киша је тиха, ритмична и равномјерна, стварајуц́и савршен „бијели шум“ који блокира друге ометајуц́е звукове.
Повезивање са природом – киша нас инстинктивно подсјец́а на сигурност и склониште, што у нама буди осјец́ај мира и топлине.
Снижавање крвног притиска – звук кише може опустити крвне судове, што нам додатно помаже да се боље одморимо.
Сцена
Руке као гранчице: Славна пјевачица драстично смршала
Поред тога што нам помаже да спавамо, киша може и да стимулише креативност. Многи људи осјец́ају талас инспирације у кишним данима, јер је смиривање ума повезано са лакшим фокусирањем на унутрашњи свијет. Такође, звук кише може побољшати концентрацију током учења или рада јер смањује ометања из околине. Сљедец́и пут када чујете капи кише како тихо ударају о прозор, сјетите се да то није само романтичан призор – то је природна терапија за миран сан и опуштен дух, преноси Побједа.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму