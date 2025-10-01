Највећи заводници хороскопа: Три знака која освајају срца без икаквог труда

Извор:
Индекс
01.10.2025
15:38
Коментари:0
Неки људи једноставно знају како да освоје пажњу и срце друге особе. Њихова природна привлачност и сигурност чине их најјачим заводницима зодијака.
Вага осваја елеганцијом и шармом. Лијепа ријеч и искрен осмијех су довољни да привуку било кога.
Лав зна како да остави утисак. Његово самопоуздање и енергија привлаче људе попут магнета.
Шкорпија заводи дубином и интензитетом. Његов поглед и присуство остављају снажан утисак којем је тешко одољети.
(индекс)
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Србија
3 ч0
Здравље
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму