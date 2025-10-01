Данас је Свјетски дан кафе: Ево колико шољица дневно смијете попити

Извор:
Данас се обиљежава Свјетски дан кафе, најпопуларнијег напитка, без ког већина људи не може да замисли почетак дана, а љекар је открио колико дневно смијете да је попијете.
Свјетски дан кафе обиљежава се сваке године 1. октобра и представља прилику да се ода признање једном од најомиљенијих напитака на свијету. Овај дан не само да слави богат и разноврстан свијет кафе, већ и скреће пажњу на услове рада произвођача кафе и важност одрживе производње.
Први пут је Свјетски дан кафе обиљежен 2015. године у организацији Међународне организације за кафу (Интернатионал Цоффее Организатион – ИЦО) и од тада се прославља у многим земљама кроз различите догађаје, промоције и дегустације.
Кафа има дугу историју. Потиче из Етиопије, а широм свијета постала је симбол дружења, инспирације, продуктивности и уживања. Како тврди легенда, када је један пастир примјетио необично понашање својих коза које су постале хиперактивне након што би обрстиле црвене бобице са грмља.
Турци и Холанђани су је донијели у Европу, гдје је највише пију Финци. Американци су на свјетском нивоу највећи потрошачи кафе јер дневно попију око 450 милиона шољица. Највећи извозници кафе су Бразил и Вијетнам, а слиједе Колумбија, Хондурас, Индија, Индонезија.
Ако се питате колико шољица кафе можемо да попијемо током дана, пажња се усмјерава на ефекте кофеина на крвни притисак и срчани ритам због његовог утицаја на срце и циркулацију.
- Ако сте здрави, обично је прихватљиво попити четири, пет шољица кафе дневно распоређених током дана, али је важно напоменути да свако има различиту толеранцију на кофеин. Кафа може да утиче на крвни притисак, благ пораст од 10-20 ммХг кратко вријеме након испијања шољице кафе је нормалан. Код појединаца који редовно конзумирају кафу, овај ефекат подизања крвног притиска нестаје након отприлике двије недјеље. Чак и особе које имају висок крвни притисак могу конзумирати кафу - каже др Кристијан Енгелберт.
Љекари истиче да би требало смањити количину ако запазите неки од сљедећих симптома:
-срчана аритмија
-знојење
-главобоља
-бол у желуцу
-тахикардија.
- До 200 мг кофеина у једној дози не ствара здравствене проблеме. Уопштено, ако сте доброг здравља, толерисана дневна доза кофеина је 300-400 мг - каже др Енгелберт.
Када је ријеч о одговору на питање колико шољица кафе у дану је превише, кључ је у праћењу сопственог тијела. Ако примјећујете неки од непожељних симптома, попут убрзаног лупања срца, проблема с пробавом или осјећаја немира, размислите о смањењу дневне дозе кофеина.
