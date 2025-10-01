Данас је Национални дан дјевојака

Извор:
Индекс
01.10.2025
16:28
Коментари:0
Данас је, барем на друштвеним мрежама, Национални дан дјевојака.
То је прилика за момке да прославе са својим партнеркама, било да је у питању изненадни састанак, гледање њене омиљене емисије или једноставно дружење. Дан долази непосредно прије Националног дана момака 2025. године, који се слави касније ове недјеље.
Дежа ву?
Можда сте примјетили да је Национални дан дјевојака већ једном прослављен ове године, 1. августа, иако је тада имао мало другачије значење. Национални дан дјевојака је на бројним веб-сајтовима наведен као 1. октобар, иако је према календару Националних дана тај дан заправо био 1. август. Међутим, оба датума се славе, али на различите начине.
Која је разлика?
@sherwindave1
Deserve nya mabigyan ng flowers ♬ we fell in love in october - girl in red
Данас је дан посвећен романтичним партнерима, а момци се подстичу да својим партнерима покажу колико им значе, кроз разне гестове, поклоне или једноставно провођење времена заједно. Многи вјерују да је овај датум настао јер је близу Националног дана момака, који се слави 3. октобра према оригиналном календару Националних дана.
Први август је Национални дан дјевојака али умјесто да буде посвећен романтици, то је дан за прославу пријатељства међу дјевојкама. Најбоље пријатељице уживају у спа одморима, викенд одморима, преноћиштима код пријатеља и другим опуштајућим активностима заједно.
(индекс)
