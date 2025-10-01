Logo

Данас је Национални дан дјевојака

Извор:

Индекс

01.10.2025

16:28

Коментари:

0
Данас је Национални дан дјевојака
Фото: pexels/Irene Ästhetik

Данас је, барем на друштвеним мрежама, Национални дан дјевојака.

То је прилика за момке да прославе са својим партнеркама, било да је у питању изненадни састанак, гледање њене омиљене емисије или једноставно дружење. Дан долази непосредно прије Националног дана момака 2025. године, који се слави касније ове недјеље.

Дежа ву?

Можда сте примјетили да је Национални дан дјевојака већ једном прослављен ове године, 1. августа, иако је тада имао мало другачије значење. Национални дан дјевојака је на бројним веб-сајтовима наведен као 1. октобар, иако је према календару Националних дана тај дан заправо био 1. август. Међутим, оба датума се славе, али на различите начине.

Која је разлика?

@sherwindave1

Deserve nya mabigyan ng flowers

♬ we fell in love in october - girl in red

Данас је дан посвећен романтичним партнерима, а момци се подстичу да својим партнерима покажу колико им значе, кроз разне гестове, поклоне или једноставно провођење времена заједно. Многи вјерују да је овај датум настао јер је близу Националног дана момака, који се слави 3. октобра према оригиналном календару Националних дана.

Први август је Национални дан дјевојака али умјесто да буде посвећен романтици, то је дан за прославу пријатељства међу дјевојкама. Најбоље пријатељице уживају у спа одморима, викенд одморима, преноћиштима код пријатеља и другим опуштајућим активностима заједно.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

djevojke

momak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Популарни плесач умро под мистериозним околностима: Породица замолила јавност за приватност

Сцена

Популарни плесач умро под мистериозним околностима: Породица замолила јавност за приватност

2 ч

0
Синдикати у ЖРС прекинули обуставу рада: Исплаћене плате за август

Друштво

Синдикати у ЖРС прекинули обуставу рада: Исплаћене плате за август

2 ч

0
Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

Фудбал

Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

2 ч

0
Struja, električna energija

Свијет

Најављено велико појефтињење струје у Њемачкој

2 ч

0

Више из рубрике

Беба дијете

Занимљивости

Ово су најпопуларнија имена за дјецу широм свијета

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Највећи заводници хороскопа: Три знака која освајају срца без икаквог труда

3 ч

0
Цијели свијет је гледао како се грле на концерту: Директору жена опростила прељубу?

Занимљивости

Цијели свијет је гледао како се грле на концерту: Директору жена опростила прељубу?

4 ч

0
Данас је Свјетски дан кафе: Ево колико шољица дневно смијете попити

Занимљивости

Данас је Свјетски дан кафе: Ево колико шољица дневно смијете попити

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

18

43

Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

18

31

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

18

28

Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

18

27

Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner