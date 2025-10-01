Logo

Популарни плесач умро под мистериозним околностима: Породица замолила јавност за приватност

Курир

01.10.2025

16:24

Популарни плесач умро под мистериозним околностима: Породица замолила јавност за приватност
Фото: Printscreen/Instagram

Џошуа Ален је 2008. године побиједио на такмичењу, гдје му је највећи ривал био Стефен “tWitch” Бос, са којим је касније постао близак пријатељ.

Џошуа Ален, победник четврте сезоне популарног шоуа "So You Think You Can Dance", преминуо је у 36. години.

Професионални плесач издахнуо је у уторак, 30. септембра, а члан породице за ТМЗ није желио да открије узрок смрти. Умјесто тога, замолио је јавност за “приватност и молитве”.

Сјећања пријатеља

Аленов пријатељ, плесач Емануел Хурд, описао га је као “врло искрену и праву особу”.

“Можда није увијек радио ствари онако како су други очекивали, али управо због тога је био побједник,” рекао је Хурд за ТМЗ.

Џошуа Ален је 2008. године побиједио на такмичењу, гдје му је највећи ривал био Стефен “tWitch” Бос, са којим је касније постао близак пријатељ.

Бос је касније стекао велику популарност као Ди-џеј и извршни продуцент Елен ДеЏенерис емисије али је, нажалост, трагично преминуо 2022. године у 40. години, извршивши самоубиство.

Пут ка побједи

Ален је на аудицију дошао из Даласа, заједно са својом пријатељицом и колегиницом Комфорд Федок. Побједу је однио 7. августа 2008. године и освојио награду од 250.000 долара.

Иако никада није имао формално плесно образовање, Џошуа је пред аудицију одлучио да узме неколико часова модерног плеса и балета, како би проширио своје знање и био спремнији.

“Желио сам да се опробам у различитим стиловима и да проширим хоризонте. Нисам желио да се појавим на аудицији потпуно неспреман,” рекао је тада за Ентертејмент викли.

(Курир)

