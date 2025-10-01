Популарни плесач умро под мистериозним околностима: Породица замолила јавност за приватност

Извор:
Курир
01.10.2025
16:24
Џошуа Ален, победник четврте сезоне популарног шоуа "So You Think You Can Dance", преминуо је у 36. години.
Професионални плесач издахнуо је у уторак, 30. септембра, а члан породице за ТМЗ није желио да открије узрок смрти. Умјесто тога, замолио је јавност за “приватност и молитве”.
Аленов пријатељ, плесач Емануел Хурд, описао га је као “врло искрену и праву особу”.
“Можда није увијек радио ствари онако како су други очекивали, али управо због тога је био побједник,” рекао је Хурд за ТМЗ.
Џошуа Ален је 2008. године побиједио на такмичењу, гдје му је највећи ривал био Стефен “tWitch” Бос, са којим је касније постао близак пријатељ.
Бос је касније стекао велику популарност као Ди-џеј и извршни продуцент Елен ДеЏенерис емисије али је, нажалост, трагично преминуо 2022. године у 40. години, извршивши самоубиство.
Ален је на аудицију дошао из Даласа, заједно са својом пријатељицом и колегиницом Комфорд Федок. Побједу је однио 7. августа 2008. године и освојио награду од 250.000 долара.
Иако никада није имао формално плесно образовање, Џошуа је пред аудицију одлучио да узме неколико часова модерног плеса и балета, како би проширио своје знање и био спремнији.
“Желио сам да се опробам у различитим стиловима и да проширим хоризонте. Нисам желио да се појавим на аудицији потпуно неспреман,” рекао је тада за Ентертејмент викли.
