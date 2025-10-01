"Нада задња умире": Пjевачица сломљена због тренутног стања Халида Бешлића

01.10.2025
Пјевачица Слађана Мандић проговорила је о Халиду Бешлићу који се тренутно налази у болници.
Слађана је, наиме, открила да су она и Халид Бешлић имали велике планове, међутим због његовог здравственог стања то се тренутно неће остварити.
''Требало је да пјевамо заједно за Нову годину, да... Нажалост, до тога неће доћи. Сви су ме редом звали да ме питају каква је ситуација, како је мој драги Халид Бешлић, јер знају колико смо добри. Ипак, ја изузетно поштујем његову породицу и њихову приватност, а с обзиром на то да се они никада нису оглашавали, не бих ни ја много да говорим, јер сматрам да немам право да причам било шта у њихово име. Ја тог човјека заиста много волим и поштујем, цијеним га првенствено као човјека, а онда и као пјевача и умјетника. Желим му сву срећу овога свијета, јер то је од најдивнијих људи које познајем. Управо је он био један од људи који су били моја највећа подршка у моментима када сам почињала да се бавим овим послом. Доста пута смо заједно радили... Ето, не знам ни шта да кажем, осим да њему и његовој породоци желим сву срећу овога свијета'', каже Мандићева, те додаје да са стрепњом прати сваку информацију о Бешлићевом здравственом стању:
''Искрено се надам да ће оздравити. Како оно кажу: 'Нада умире задња...' Вољела бих да чујем било какву позитивну вијест, не само ја, сви чекамо да чујемо нешто лијепо, заиста. Али, све се то држи у приватним круговима његове породице и мислим да бисмо сви требали то да поштујемо.
Иначе, Халид Бешлић тренутно је на Онкологији у Сарајеву, а његово стање је стабилно. Њихову заједночку фотографију је објавила и Ханка Палдум.
Иначе, Ханка је недавно говорила о Халиду.
''До прије неколико дана сам стално била у контакту. У контакту сам и с његовим сином, заправо моја кћерка више је са његовим сином, ја сам са његовом менаџером слала поруке, жеље за брзо оздрављење, упућивала драгом Богу да му подари снаге, да се избори са овом једном Богом и потешком сад ситуацијом у којој је се нашао, али хоће ако Бог да'', рекла је она за Ин Магазин.
