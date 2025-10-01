Logo

Видовић: Половина од усвојеног Плана раста иде у буџет, а половина за пројекте

Извор:

СРНА

01.10.2025

15:45

Видовић: Половина од усвојеног Плана раста иде у буџет, а половина за пројекте

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да прва транша усвојеног Плана раста износи седам одсто од 900 милиона евра за БиХ, те појаснила да половина од тога иде у буџет, а половина за пројекте.

"У Републици Српској ћемо се договорити који су то пројекти", рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци.

Предсједник Привредне коморе Српске Горан Рачић рекао је да још није прецизиран износ средстава који ће ићи у буџет и у пројекте, те изразио очекивање да приоритет имају развојни пројекти, поготово они у области инфраструктуре.

Он је додао да се План раста односи на период 2024-2027. година и подразумијева шест милијарди евра које ће БиХ имати на располагању.

"Од тога су двије милијарде евра грант средства, а четири милијарде повољни кредити. БиХ би кроз План раста требала да ради на јачању својих капацитета ка ЕУ интеграцијама и интеграцијама на простору западног Балкана ради јачања својих инфраструктурних и других пројеката", оцијенио је Рачић.

Савјет министара усвојио је јуче Реформску агенду и листу реформи.

На ванредној телефонској сједници усвојена је информација о активностима по ранијем закључку Савјета министара која се односи на усаглашавање реформске агенде и листе реформи.

