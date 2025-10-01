Видовић: Половина од усвојеног Плана раста иде у буџет, а половина за пројекте

Извор:
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да прва транша усвојеног Плана раста износи седам одсто од 900 милиона евра за БиХ, те појаснила да половина од тога иде у буџет, а половина за пројекте.
"У Републици Српској ћемо се договорити који су то пројекти", рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци.
Предсједник Привредне коморе Српске Горан Рачић рекао је да још није прецизиран износ средстава који ће ићи у буџет и у пројекте, те изразио очекивање да приоритет имају развојни пројекти, поготово они у области инфраструктуре.
Он је додао да се План раста односи на период 2024-2027. година и подразумијева шест милијарди евра које ће БиХ имати на располагању.
"Од тога су двије милијарде евра грант средства, а четири милијарде повољни кредити. БиХ би кроз План раста требала да ради на јачању својих капацитета ка ЕУ интеграцијама и интеграцијама на простору западног Балкана ради јачања својих инфраструктурних и других пројеката", оцијенио је Рачић.
Савјет министара усвојио је јуче Реформску агенду и листу реформи.
На ванредној телефонској сједници усвојена је информација о активностима по ранијем закључку Савјета министара која се односи на усаглашавање реформске агенде и листе реформи.
