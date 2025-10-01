Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

Извор:
Замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац негирао је наводе да је усвајањем Реформске агенде дошло до преношења надлежности, истичући да тога неће бити док у Савјету министара сједи кадар СНСД-а и одлучује.
Осврћући се на тврдњу министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да је усвајањем Реформске агенде наводно дошло до преношења надлежности, Кошарац је навео да је то очигледно било обраћање овог бошњачког политичара његовом бирачком тијелу у којем је покушао да своје политичке минусе надомјести тиме што ће Бошњацима рећи да "јача државу".
Кошарац је новинарима у Сарајеву рекао да нема преношења надлежности од када је СНСД у власти, те да ће тако бити и у будуће.
"То је политика СНСД-а", нагласио је Кошарац.
Он је навео да је Реформска агенда усвојена зато што је предсједник Републике Српске Милорад Додик то рекао.
"Предсједник Милорад Додик се пита у Републици Српској и питаће се у Републици Српској. Предсједник Додик је потврдио да се пита у Сарајеву и питаће се у Сарајеву. Знате да припремамо два референдума, и то је најбољи одговор у вези са тим", истакао је Кошарац који је и члан Предсједништва СНСД-а.
