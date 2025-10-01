Logo

Вујичић: Неистините тврдње Магазиновића о Србији

СРНА

01.10.2025

13:54

Мирослав Вујичић
Шеф Делегације парламента БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе Саша Магазиновић изнио је лични став када је Србију оптужио за ширење "велике Србије" и пријетњу миру, што је потпуно неприхватљиво за представнике Републике Српске, рекао је Срни члан делегације Мирослав Вујичић.

Вујичић је истакао да су такви ставови Магазиновића неистине и бесмислице.

- Србија никада није на такав начин утицала на унутрашња питања БиХ и руководство Србије више пута је показало да поштује односе са БиХ - нагласио је Вујичић.

Он је подсјетио да је управо од Србије недавно затражена помоћ у виду обезбјеђивања барута за потребе намјенске индустрије у Федерацији БиХ, чиме је омогућено функционисање фабрике "Игман" у Коњицу.

- Колега Магазиновић заборавља да је од те "мрске Србије" молио подршку, а онда је на људски потез реаговао најгорим могућим нападима. Тако изгледа његова захвалност за помоћ која је омогућила опстанак производње у ФБиХ - рекао је Вујичић.

Он је указао и на чињеницу да опозиција у Србији има готово идентичне ставове као и Магазиновић, што, како је нагласио, представља јасну поруку властима у Београду о томе како се реагује на доброту и конкретне потезе Србије.

- Умјесто да се баве функционисањем БиХ, која је и даље под протекторатом ОХР-а, представници из Федерације стално проблематизују Србију, затварајући очи пред позитивним стварима које је власт у Београду учинила за ФБиХ - поручио је Вујичић.

Предсједавајући Делегације парламента БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе Саша Магазиновић је током обраћања на пленарном засједању у расправи о политичкој кризи у Србији, ову земљу оптужио да се деценијама мијеша у унутрашње ствари БиХ и да је пријетња миру и стабилности.

Мирослав Вујичић

