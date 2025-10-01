Каран: Наставак подршке Центру за друштвено-политичка истраживања

Извор:
СРНА
01.10.2025
13:36
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран изјавио је да ће ресорно министарство и даље свесрдно подражавати рад Центра за друштвено-политичка истраживања како би резултати његовог рада били још видљивији, посебно на плану питања од виталног националног интереса.
Каран је похвалио залагање свих запослених у Центру који су од оснивања установе 2022. године урадили много за Републику Српску.
"Наука мора да има друштвено ангажовање. Она није сама себи сврха. Зато сматрам да је веома битно да све што Центар ради буде што видљивије да би се створила шира слика о свим питањима којима се бави, а важна су за очување виталног националног интереса", нагласио је Каран који је данас посјетио Центар за друштвено-политичка истраживања гдје је разговарао са директором ове установе Душаном Павловићем.
Павловић је упознао министра Карана да је основна дјелатност Центра спровођење, подршка и промоција теоријских и примијењених истраживања историјских, политичких, културних и других дешавања и процеса важних за Републику Српску, саопштено је из Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
"Од оснивања, активности Центра усмјеравају се преко два паралелна колосијека - материјали за пласирање домаћој стручној и широј јавности и материјали за доносиоце одлука, базирани на спроведеним истраживањима у више области на теме од значаја за Републику Српску. Материјали Центра се пласирају на више језика, а фокус је на стратешкој комуникацији према страној јавности, с циљем разбијања политичких предрасуда и блокада од деведесетих година прошлог вијека до данас", истакао је Павловић.
Павловић је навео да су међу примарним областима рада Центра геополитичка, као и безбједносна и уставна питања.
Према његовим ријечима, Центар организује трибине, научне скупове са међународним учешћем, а бави се и издавачком дјелатношћу, те спроводи истраживања о горућим тема за доносиоце одлука у Републици Српској.
