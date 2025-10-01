Logo

Живи у "самоубилачким боловима": Помозимо Албини у борби са опаком болешћу

Аутор:

Милена Грубор

01.10.2025

13:06

Коментари:

0
Живи у "самоубилачким боловима": Помозимо Албини у борби са опаком болешћу
Фото: Printscreen/Facebook/Đorđe Tomić

Албина Смајловић Томић болује од мултипле склерозе и неуралгије тригеминуса. Због ужасних болова постоје дани када није у стању да нормално једе, опере зубе или говори. Њена оперска каријера потпуно је остала по страни, али Албина се једино нада да ће неуралгију ставити под контролу.

Ово стање сами љекари су прозвали “самоубилачким болом” због дејства које има на пацијенте. Налик је на струјне ударе у предјелу лица и може трајати од неколико секунди до више сати, у таласима.

Лијекови које Албина узима доведени су на максимум и већ изазивају озбиљне посљедице, а не држе бол под контролом.

Напади су све чешћи

"Све што вам имам рећи стаје у молбу за помоћ да се ово моје немогуће сунце од жене ослободи ужасних болова између којих се труди да живи. О томе шта је та неуралгија тригеминуса много је написано, мени је довољно и оно што се уживо види. Стравичан бол у лицу који постаје све јачи и чешћи, лијекови који стављају живот на чекање, а више и не помажу", написао је њен супруг Ђорђе Томић.

Сљедећи препоручени корак је захват у Минхену уз помоћ технологије ЗАП-X, која је ријетко доступна, а Албини неопходна због њене специфичне болести. Цијена третмана је 22.000 евра. Зато се надамо да ћемо скупити ова средства да би наша Албина добила прилику за подношљив живот без свакодневног бола.

"Донедавно је Албина могла негдје склонити сав тај ужас како само она зна и изаћи пред свијет да скоро и не видите да јој се ишта дешава. Сад је због погоршања остало мало простора за иоле нормалан живот. Операција коју очекујемо препоручена је као нова шанса", написао је он у објави на Фејсбуку и додао:

"Она сама то неће помињати, али за друге је била ту да помогне небројено пута. Једна је од оних који вам обасја живот унесу топлину и свјетлост по којима је препознајете. Сада би нам свака помоћ била непроцјењива, као знак наде да ћемо Албину поново видјети у њеном пуном сјају и ослобођену патње."

Захват у Минхену кошта 22000 евра и свака помоћ је добродошла.

Brod-011025

Наука и технологија

Пронађен римски брод стар готово двије хиљаде година

За било какав вид подршке, бескрајно хвала.

Текући рачун, НЛБ Бањалука:

5620998121653354

Албина Смајловић Томић

или

"Go Fund Me"

Подијели:

Тагови:

multipla skleroza

Хуманитарна акција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова узбуна у Минхену, пронађено пријетеће писмо: ''Палили смо аута и обавили кућне посјете''

Свијет

Нова узбуна у Минхену, пронађено пријетеће писмо: ''Палили смо аута и обавили кућне посјете''

2 ч

0
"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

Република Српска

"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

2 ч

0
Стевандић: Каран - права личност да води Српску до редовних избора

Република Српска

Стевандић: Каран - права личност да води Српску до редовних избора

2 ч

0
"Запад појачава притисак на Београд"

Србија

"Запад појачава притисак на Београд"

2 ч

0

Више из рубрике

Пијани ходали улицом у Турбету

Друштво

Снимак двојице пијаних мушкараца из БиХ постао виралан

2 ч

0
Упозорење на јак вјетар у Српској!

Друштво

Упозорење на јак вјетар у Српској!

2 ч

0
Радијатор гријање

Друштво

"Испорука топлотне енергије када се испуне метеоролошки и технички услови"

2 ч

0
Почиње сезона лова на мрког медвједа

Друштво

Почиње сезона лова на мрког медвједа

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

14

39

Амбасада Америке у БиХ прекида редован рад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner