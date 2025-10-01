Живи у "самоубилачким боловима": Помозимо Албини у борби са опаком болешћу

Аутор:Милена Грубор
Албина Смајловић Томић болује од мултипле склерозе и неуралгије тригеминуса. Због ужасних болова постоје дани када није у стању да нормално једе, опере зубе или говори. Њена оперска каријера потпуно је остала по страни, али Албина се једино нада да ће неуралгију ставити под контролу.
Ово стање сами љекари су прозвали “самоубилачким болом” због дејства које има на пацијенте. Налик је на струјне ударе у предјелу лица и може трајати од неколико секунди до више сати, у таласима.
Лијекови које Албина узима доведени су на максимум и већ изазивају озбиљне посљедице, а не држе бол под контролом.
"Све што вам имам рећи стаје у молбу за помоћ да се ово моје немогуће сунце од жене ослободи ужасних болова између којих се труди да живи. О томе шта је та неуралгија тригеминуса много је написано, мени је довољно и оно што се уживо види. Стравичан бол у лицу који постаје све јачи и чешћи, лијекови који стављају живот на чекање, а више и не помажу", написао је њен супруг Ђорђе Томић.
Сљедећи препоручени корак је захват у Минхену уз помоћ технологије ЗАП-X, која је ријетко доступна, а Албини неопходна због њене специфичне болести. Цијена третмана је 22.000 евра. Зато се надамо да ћемо скупити ова средства да би наша Албина добила прилику за подношљив живот без свакодневног бола.
"Донедавно је Албина могла негдје склонити сав тај ужас како само она зна и изаћи пред свијет да скоро и не видите да јој се ишта дешава. Сад је због погоршања остало мало простора за иоле нормалан живот. Операција коју очекујемо препоручена је као нова шанса", написао је он у објави на Фејсбуку и додао:
"Она сама то неће помињати, али за друге је била ту да помогне небројено пута. Једна је од оних који вам обасја живот унесу топлину и свјетлост по којима је препознајете. Сада би нам свака помоћ била непроцјењива, као знак наде да ћемо Албину поново видјети у њеном пуном сјају и ослобођену патње."
Захват у Минхену кошта 22000 евра и свака помоћ је добродошла.
За било какав вид подршке, бескрајно хвала.
Текући рачун, НЛБ Бањалука:
5620998121653354
Албина Смајловић Томић
или
"Go Fund Me"
