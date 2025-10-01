Упозорење на јак вјетар у Српској!

01.10.2025
12:37
Коментари:0
Из Републичког хидрометеоролошког завода упозоравају на јак вјетар данас током поподнева и вечери.
У Херцеговини ће дувати јак до олујни вјетар до петка увече, саопштено је из РХМЗ.
Максимални удари вјетра у Херцеговини, данас од 40 до 60 km/h и сутра од 50 до 80 km/h, у брдско-планинским пределима понегдје и до 100 km/h.
У осталим предјелима вјетар ће бити умјерен до јак уз ударе ветра од 30 km/h до 60 km/h.
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму