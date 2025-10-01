Извор:
СРНА
01.10.2025
10:59
У Републици Српској данас почиње сезона лова на мрког медвједа, срну и зеца, предвиђено је Наредбом о времену лова ловостајем заштићене дивљачи.
Сезона лова на мрког медвједа трајаће до 15. маја.
Начелник Одјељења за ловство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Горан Зубић рекао је Срни да је мониторингом дивљачи утврђено присуство ове животиње у 43 ловишта.
- Бројност медвједа у Српској се води између 680 до 700 јединки и повећана је у односу на оптималну која је између 640 и 660 јединки. Из тог разлога, сматрамо да је оправдано да се медвјед лови имајући у виду штету коју причињава пољопривредним домаћинствима, стоци и усјевима - истакао је Зубић.
Он је навео да се медвјед углавном лови у такозваном комерцијалном лову гдје долазе ловци гости, туристи или домаћи ловци веће платежне способности имајући у виду да је ријеч о скупљој врсти дивљачи за одстрел.
Зубић је додао да домаћи ловци најчешће преферирају лов на срндаћа у љетном периоду и на дивљу свињу у зимском, мада се често лове и ниске врсте дивљачи као што су фазан, зец, препелица.
- Трајно заштићена врста дивљачи је рис, који се апсолутно не смије ловити, и многе врсте птица, као што су орлови, соколови, сове и остало. Ловци само врше заштиту тих врста и пазе их - истакао је Зубић.
Према његовим ријечима, бесправан лов у Српској је све мање присутан, а казне су вишеструко веће у односу на редован одстрел уз дозволу.
- С времена на вријеме се појави неки случај криволова који буде санкционисан и постоји етичко правило да се такви случајеви јавно објаве - рекао је Зубић.
Он је навео да корисници ловишта врше мониторинг дивљачи и да обично то раде почетком априла сваке године, те се на основу утврђене прољетне бројности дивљачи утврђују и одстрелне квоте.
- Ловство је код нас уређена област и постоји планска документација. Осим годишњих планова, постоје и десетогодишњи. Ловишта и дивљач су ресурс Републике Српске који смо одређеним уговорима дали ловачким удружењима на кориштење, повјерење, чување и заштиту. Ловци се на домаћински начин односе према томе и заиста воде рачуна и штите и чувају тај ресурс - нагласио је Зубић.
Он је навео да се приоритетно ради на заштити аутохтоних врста дивљачи у Републици Српској, али се истовремено размишља и о повратку дивљачи која је претходно била на стаништима Српске.
- У ловишту на Мајевици насељен је европски јелен који је раније ту живио па нестао. Планирано је да се овај јелен насели и у ловишту "Клековача" - рекао је Зубић.
У Републици Српској постоји 99 ловишта, од чега је 78 спортско-рекреативних, којима управљају ловачка удружења, 15 привредних којима управљају шумска газдинства и шест посебних за које Влада Републике Српске одређује корисника, а то су најчешће национални паркови или шумска газдинства.
Из године у годину се повећава број ловаца којих је тренутно више од 25.000.
