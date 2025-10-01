Logo

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

СРНА

01.10.2025

10:54

СНСД Пале
Фото: Срна

У протеклих мјесец дана одржане су изборне скупштине и изабрано је ново руководство у свих 12 мјесних одбора Општинског одбора СНСД-а Пале.

"Одбори су значајно проширени и подмлађени новим члановима, за које вјерујемо да ће у наредном периоду дати додатну енергију раду и резултатима наше организације", наводе из СНСД-а Пале.

Истакли су да је успјешно окончана прва фаза унутарстраначких избора у Општинском одбору СНСД Пале, те да предстоји друга фаза у којој ће бити изабрана и нова руководства организација младих и жена, те предсједник и састав Општинског одбора.

СНСД

Пале

