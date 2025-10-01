Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

Извор:
СРНА
01.10.2025
10:54
Коментари:0
У протеклих мјесец дана одржане су изборне скупштине и изабрано је ново руководство у свих 12 мјесних одбора Општинског одбора СНСД-а Пале.Кардиоваскуларне болести и даље су водећи узрок оболијевања и умирања у БиХ.
"Одбори су значајно проширени и подмлађени новим члановима, за које вјерујемо да ће у наредном периоду дати додатну енергију раду и резултатима наше организације", наводе из СНСД-а Пале.
Истакли су да је успјешно окончана прва фаза унутарстраначких избора у Општинском одбору СНСД Пале, те да предстоји друга фаза у којој ће бити изабрана и нова руководства организација младих и жена, те предсједник и састав Општинског одбора.
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму