Да ли је чаша пива дневно корисна за здравље?

Пиво је једно од најчешће конзумираних алкохолних пића у свијету. Доступно је свуда, лако се уклапа у дружења и често се сматра "блажом" варијантом алкохола због нижег процента алкохола у односу на жестока пића. Међутим, колико год да дјелује безазлено, свакодневно испијање пива оставља различите трагове на здравље, од потенцијално позитивних ефеката до низа озбиљних ризика.
Нека истраживања указују да умјерена конзумација пива може допринијети већој густини костију, вјероватно захваљујући силицијуму и полифенолима које садржи. Чак се спомиње и мањи ризик од прелома кука код особа које повремено пију пиво. Ипак, наука је далеко од коначног закључка - користи су минималне и не могу се упоредити са посљедицама редовног уноса алкохола.
Иако алкохол краткорочно може да опусти и успава, квалитет сна трпи. Пиво, као и друга алкохолна пића, ремети РЕМ фазу сна, успорава рефлексе и утиче на концентрацију и памћење. Чак и мања количина може одложити дубљи сан, што доводи до осјећаја умора и мањих когнитивних способности током дана.
За организам је алкохол отров и јетра га увијек ставља у приоритет када доспије у крвоток. То значи да се процес сагоријевања масти успорава, што отежава мршављење или одржавање здраве тјелесне масе. Хронична изложеност алкохолу, па и оном из пива, може довести до оштећења јетре и поремећаја у њеном раду.
Алкохол најприје подстиче лучење желудачних сокова, али такође иритира танко и дебело цријево. То може изазвати надутост, болове и пролив, а у већим количинама и озбиљније упале. Нека истраживања сугеришу да ферментисани састојци пива могу имати позитиван ефекат на цријевну флору, али су ти бенефити слабији у односу на негативне посљедице редовног уноса.
Познато је да алкохол подстиче губитак течности. Пиво има нешто блажи диуретски ефекат од вина или жестоких пића, али и даље ремети равнотежу течности и електролита у организму. Ако се не уноси довољно воде уз алкохол, дехидрација је готово сигурна посљедица.
Дугорочно, свакодневно пијење пива повећава ризик од бројних болести - од високог крвног притиска и срчаних проблема, до карцинома једњака, дебелог цријева, јетре и дојке код жена. Чак и када се повремено истиче да алкохол може да подигне "добар" ХДЛ холестерол, шира слика показује да су ризици много озбиљнији од потенцијалних користи.
Иако се пиво често доживљава као лагано и безазлено пиће, његов свакодневни унос носи више ризика него користи.
Повремено конзумирање мале количине вјероватно неће значајно угрозити здравље, али редовно испијање може оставити посљедице на кости, јетру, цријева, сан и срце. Ако неко бира да пије пиво, најважније је да то буде умјерено и ријетко, јер прави бенефит за здравље не лежи у алкохолу, већ у уравнотеженој исхрани и здравим животним навикама.
