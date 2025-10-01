Logo

Да ли је чаша пива дневно корисна за здравље?

01.10.2025

10:44

Коментари:

0
Да ли је чаша пива дневно корисна за здравље?
Фото: Pixabay

Пиво је једно од најчешће конзумираних алкохолних пића у свијету. Доступно је свуда, лако се уклапа у дружења и често се сматра "блажом" варијантом алкохола због нижег процента алкохола у односу на жестока пића. Међутим, колико год да дјелује безазлено, свакодневно испијање пива оставља различите трагове на здравље, од потенцијално позитивних ефеката до низа озбиљних ризика.

Може ли пиво помоћи костима?

Нека истраживања указују да умјерена конзумација пива може допринијети већој густини костију, вјероватно захваљујући силицијуму и полифенолима које садржи. Чак се спомиње и мањи ризик од прелома кука код особа које повремено пију пиво. Ипак, наука је далеко од коначног закључка - користи су минималне и не могу се упоредити са посљедицама редовног уноса алкохола.

zeljeznice pruga piskavica

Друштво

Радницима Жељезница Српске уплаћене августовске плате

Утицај на сан и мозак

Иако алкохол краткорочно може да опусти и успава, квалитет сна трпи. Пиво, као и друга алкохолна пића, ремети РЕМ фазу сна, успорава рефлексе и утиче на концентрацију и памћење. Чак и мања количина може одложити дубљи сан, што доводи до осјећаја умора и мањих когнитивних способности током дана.

Алкохол и метаболизам

За организам је алкохол отров и јетра га увијек ставља у приоритет када доспије у крвоток. То значи да се процес сагоријевања масти успорава, што отежава мршављење или одржавање здраве тјелесне масе. Хронична изложеност алкохолу, па и оном из пива, може довести до оштећења јетре и поремећаја у њеном раду.

Халид Бешлић-02092025

Сцена

Ханка открила стање Халида Бешлића

Дигестивни проблеми

Алкохол најприје подстиче лучење желудачних сокова, али такође иритира танко и дебело цријево. То може изазвати надутост, болове и пролив, а у већим количинама и озбиљније упале. Нека истраживања сугеришу да ферментисани састојци пива могу имати позитиван ефекат на цријевну флору, али су ти бенефити слабији у односу на негативне посљедице редовног уноса.

Дехидрација и бубрези

Познато је да алкохол подстиче губитак течности. Пиво има нешто блажи диуретски ефекат од вина или жестоких пића, али и даље ремети равнотежу течности и електролита у организму. Ако се не уноси довољно воде уз алкохол, дехидрација је готово сигурна посљедица.

Лисица прошетала Сарајево

Градови и општине

Лисица прошетала бх. градом и испозирала пред камером

Ризик од хроничних болести

Дугорочно, свакодневно пијење пива повећава ризик од бројних болести - од високог крвног притиска и срчаних проблема, до карцинома једњака, дебелог цријева, јетре и дојке код жена. Чак и када се повремено истиче да алкохол може да подигне "добар" ХДЛ холестерол, шира слика показује да су ризици много озбиљнији од потенцијалних користи.

Иако се пиво често доживљава као лагано и безазлено пиће, његов свакодневни унос носи више ризика него користи.

Жена се пијана породила на улици

Свијет

Мртва пијана се породила насред улице и оставила бебу

Повремено конзумирање мале количине вјероватно неће значајно угрозити здравље, али редовно испијање може оставити посљедице на кости, јетру, цријева, сан и срце. Ако неко бира да пије пиво, најважније је да то буде умјерено и ријетко, јер прави бенефит за здравље не лежи у алкохолу, већ у уравнотеженој исхрани и здравим животним навикама.

Подијели:

Тагови:

Пиво

Алкохол

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

Свијет

Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

29 мин

0
Танг Феиђи инфлуенсер

Свијет

Инфлуенсер погинуо током лета: Све преносио у видеу уживо

30 мин

0
Министарство финансија САД издало нову лиценцу НИС-у до 8. октобра

Србија

Министарство финансија САД издало нову лиценцу НИС-у до 8. октобра

43 мин

0
Ljubo Ninkovic Banjaluka

Бања Лука

Љубо Нинковић: Нема краја проблемима

45 мин

0

Више из рубрике

Таблете лијекови

Здравље

Недостатак овог витамина може да изазове тешка стања

3 ч

0
Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

Здравље

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

21 ч

0
Главобоља глава

Здравље

Симптоми који указују на присуство тромба у организму

23 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Ево како хроничан недостатак сна утиче на тијело: Слабији имунитет, анксиозност..

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

59

Почиње сезона лова на мрког медвједа

10

58

Ана Брнабић расписала локалне изборе

10

58

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

10

54

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

10

50

Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner