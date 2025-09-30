Logo

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

Извор:

Крстарица

30.09.2025

13:22

Фото: Pixabay

Народно вјеровање да је подгријавање кромпира штетно због токсичности или канцерогености није потпуно тачно. Истина је да подгријавање већ термички обрађеног кромпира неће директно изазвати тровање или ризик од канцера. Међутим, постоји један важан аспект који треба узети у обзир.

Када подгријемо кромпир, скробна зрна у њему рекристализују се, односно поновно се организују. Ово може довести до промјене у текстури и саставу кромпира. Конкретно, овај процес може учинити кромпир тежим за варење, посебно за људе који већ имају осјетљив стомак или проблеме са варењем. Особе које су склоније надимању или осјећају тежину у стомаку након јела могу посебно примјетити овај ефекат.

balkan pixabay ilustracija

Регион

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Дакле, иако подгријавање кромпира не представља пријетњу по здравље у смислу токсичности или канцерогености, може довести до нелагодности у стомаку због промјена у скробној структури кромпира.

Таг:

Кромпир

