Симптоми који указују на присуство тромба у организму

Крвни угрушак, познат и као тромб, настаје природним процесом згрушавања крви који је неопходан за заустављање крварења.
Међутим, када се угрушци, односно тромб, стварају без видљивог разлога или повреде, они могу да представљају озбиљан здравствени проблем.
Тромб се најчешће формира у венама, али може настати било гдје у крвном систему. Када дође до зачепљења крвног суда усљед присуства угрушка, проток крви може бити дјелимично или потпуно блокиран, што може довести до различитих компликација од блажих симптома до животно угрожавајућих стања попут можданог или срчаног удара.
Формирање угрушака може бити узроковано различитим факторима, као што су повреде, операције, дуготрајно мировање или успорена циркулација. Особе које болују од хроничних болести попут дијабетеса, повишеног холестерола или су гојазни, имају повећан ризик за развој тромба. Такође, дужи периоди неактивности или продужено сједење доприносе овом ризику.
Када се угрушак развије дубоко у венама, нарочито у ногама, ријеч је о дубокој венској тромбози (ДВТ). Уколико се дио тог тромба одвоји и доспије до плућа, може да изазове плућну емболију - стање које може бити фатално.
Симптоми тромба у срцу укључују убрзан рад срца, бол у грудима, кратак дах, кашаљ са траговима крви, мучнину и слабост. У случају појаве ових симптома, неопходно је одмах потражити љекарску помоћ.
Тромб у мозгу може се препознати по изненадној главобољи, збуњености, потешкоћама у говору, слабости једне стране тијела или нападима који подсјећају на епилептичне.
Симптоми тромба у нози, као што је дубока венска тромбоза, обухватају отицање, бол, промјену боје коже, осјећај тежине у нози, а могу довести и до дуготрајних компликација попут венских рана и повишеног притиска у венама.
Плућна емболија се манифестује отежаним дисањем, убрзаним пулсом, болом у грудима и кашљем са крвљу, мада понекад може проћи и без јасних симптома.
Тромб у бубрезима често није одмах уочљив, али може узроковати крв у мокраћи и смањену учесталост мокрења.
Тромб у желуцу или једњаку углавном нема симптоме, али у случају пуцања крвног суда може доћи до јаких болова, повраћања крви и црне столице, што захтијева хитну медицинску интервенцију.
