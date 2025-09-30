Logo

Мазалица: Додик показао да је спреман жртвовати функцију зарад стабилности, опозиција требала само да покаже да није гладна власти

СРНА

30.09.2025

11:46

Мазалица: Додик показао да је спреман жртвовати функцију зарад стабилности, опозиција требала само да покаже да није гладна власти
Фото: АТВ

Шеф Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да је предсједник Српске Милорад Додик предсједник Српске Милорад Додик показао да је, за разлику од опозиције, спреман да жртвује своју функцију зарад стабилности и несметаног функционисања Републике, док опозиција није требало ништа да жртвује, већ само да покаже да није гладна власти по сваку цијену и по цијену доласка на крилима Кристијана Шмита.

- Предсједник Републике је најавио да ће Клуб посланика СНСД-а предложити Народној скупштини да именује вршиоца дужности предсједника Републике. Ова одлука није лака, ни једноставна и предложена је од човјека којем би таквом одлуком престао мандат - рекао је Мазалица.

Полиција ФБиХ

Хроника

У незгоди дијете (11) задобило тешке повреде

Он је додао да је СНСД, чији је лидер Додик, изнио аргументе зашто би Републику Српску дестабилизовало двовлашће и избор предсједника којег не би признавала Народна скупштина, а признавао би га ЦИК и остале институције.

- У ту авантуру нисмо хтјели ићи без опозиције, а они су у старту одбили и владу националног јединства и заједнички бојкот избора - навео је Мазалица.

Главни одбор СНСД-а јуче је на сједници у Бањалуци донио једногласну одлуку о изласку ове странке на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан о плану Запада за Украјину: Борба за ресурсе, новац и земљу

Додик је рекао да ова странка што прије треба да у Народној скупштини Републике Српске предложи одлуку да буде изабран вршилац дужности предсједника Српске до пријевремених избора.

Таг:

Срђан Мазалица

Коментари (2)
