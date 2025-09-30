Кошарац: Референдум ће потврдити вољу српског народа

- Српски народ ће, без икакве сумње, категорично одбацити да му странац и окупатор Кристијан Шмит и неуставне институције кроје судбину, одлучују умјесто њега и урушавају уставни капацитет и позицију наше отаџбине Републике Српске - истакао је Кошарац.

Он је истакао да је воља српског народа и заштита интереса Српске главна политика предсједника Републике Српске Милорада Додика и СНСД-а.

- Због тога имамо неприкосновену подршку грађана Српске - навео је Кошарац на Инстаграму.

Указао је да је СНСД потпуно мобилан у свим процесима, укључујући и изборни, али највећи степен мобилности има о питању организације референдума, јер је то израз воље српског народа против наметнутих одлука и свега малигног што су странац Шмит и неуставне институције учинили у БиХ.

- Грађани Српске ће на референдуму јасно рећи да ли прихватају да странци и нелегитимни представници руше уставни поредак и одлучују умјесто њега. Нема сумње - на референдуму ће бити велико "НЕ" - закључио је Кошарац.