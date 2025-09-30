Logo

Кошарац: Референдум ће потврдити вољу српског народа

30.09.2025

10:59

Коментари:

0
Кошарац: Референдум ће потврдити вољу српског народа
Фото: Уступљена фотографија

Предстојећи референдум је кључно политичко питање у Републици Српској јер ће потврдити вољу српског народа, који ће одбацити да му странац и окупатор Кристијан Шмит и неуставне институције кроје судбину, рекао замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

- Српски народ ће, без икакве сумње, категорично одбацити да му странац и окупатор Кристијан Шмит и неуставне институције кроје судбину, одлучују умјесто њега и урушавају уставни капацитет и позицију наше отаџбине Републике Српске - истакао је Кошарац.

ilu-konobar

Градови и општине

Полиција казнила родитеље јер су им малољетна дјеца била у кафани

Он је истакао да је воља српског народа и заштита интереса Српске главна политика предсједника Републике Српске Милорада Додика и СНСД-а.

- Због тога имамо неприкосновену подршку грађана Српске - навео је Кошарац на Инстаграму.

Указао је да је СНСД потпуно мобилан у свим процесима, укључујући и изборни, али највећи степен мобилности има о питању организације референдума, јер је то израз воље српског народа против наметнутих одлука и свега малигног што су странац Шмит и неуставне институције учинили у БиХ.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Лакташанин учествовао у удесу, побјегао па нудио мито полицији

- Грађани Српске ће на референдуму јасно рећи да ли прихватају да странци и нелегитимни представници руше уставни поредак и одлучују умјесто њега. Нема сумње - на референдуму ће бити велико "НЕ" - закључио је Кошарац.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аулић: Конаковић је у политици био и остао пачија школа

Република Српска

Аулић: Конаковић је у политици био и остао пачија школа

3 ч

1
Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

Република Српска

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

3 ч

1
Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

3 ч

1
Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

Република Српска

Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

13

33

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

13

24

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

13

22

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

13

17

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

Small banner

Тренутно на програму

12:00

Погледај у сутра ЕП 225 (Р, 12+)

серијски програм

12:30

Погледај у сутра ЕП 226 (Р, 12+)

серијски програм

12:55

Авионџије С02 ЕП13 (Р)

серијски програм

13:25

Авионџије С02 ЕП14 (Р)

серијски програм

13:55

Временска прогноза

временска прогноза

14:00

Кето кухињица

лајфстајл

14:15

Ало Ало С07 ЕП 06 (Р, 12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner