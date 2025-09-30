Logo

Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

Извор:

СРНА

30.09.2025

08:32

Коментари:

0
Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску
Фото: АТВ

СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску, а након капитулације опозиције која је одбила јединство и неучествовање у изборима, велика народна побједа је једини начин да се покаже снага и одлучност, поручио је потпредсједник ове партије Лука Петровић.

Петровић је рекао за Срну да не изаћи на изборе више нема смисла јер то неће сачувати Српску и на руку иде само сарајевској чаршији.

"Ми остајемо досљедни државотворном приступу и настављамо да будемо чувар институција и гарант стабилности и развоја. Одлуке у вези са будућношћу Српске доносиће се у Бањалуци као и до сад, а не, како би неки хтјели, у Сарајеву.

Зато ће наш одговор бити јаснији и одлучнији него икада. Зато што Српској треба још једна велика побједа, а несумњиво је да ће је народ поново и донијети, те показати снагу, јединство и љубав за нашу Републику Српску", нагласио је Петровић.

Подијели:

Тагови:

Лука Петровић

Република Српска

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић само четири дана након удеса направио журку у дворишту

1 ч

0
КМФ Метохија кренуо са припремама

Остали спортови

КМФ Метохија кренуо са припремама

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Направио лажни профил, па пријетио мушкарцима: Покушао да изнуди стотине хиљада евра

1 ч

0
Данас обустава саобраћаја преко Мањаче

Друштво

Данас обустава саобраћаја преко Мањаче

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Српске у Сочију

Република Српска

Предсједник Српске у Сочију

2 ч

2
Хоће ли све опозиционе странке подржати Бранка Бланушу?

Република Српска

Хоће ли све опозиционе странке подржати Бранка Бланушу?

14 ч

0
Референдум и пријевремени избори на исти дан

Република Српска

Референдум и пријевремени избори на исти дан

14 ч

1
АТВ у посједу документа: Ко ће попунити 15 мјеста у предсједништву новог покрета?

Република Српска

АТВ у посједу документа: Ко ће попунити 15 мјеста у предсједништву новог покрета?

15 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

57

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

09

55

Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

09

49

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

09

49

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

09

45

Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner