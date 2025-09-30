Петровић: СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску

Извор:
30.09.2025
СНСД ће сачувати стабилну и јаку Српску, а након капитулације опозиције која је одбила јединство и неучествовање у изборима, велика народна побједа је једини начин да се покаже снага и одлучност, поручио је потпредсједник ове партије Лука Петровић.
Петровић је рекао за Срну да не изаћи на изборе више нема смисла јер то неће сачувати Српску и на руку иде само сарајевској чаршији.
"Ми остајемо досљедни државотворном приступу и настављамо да будемо чувар институција и гарант стабилности и развоја. Одлуке у вези са будућношћу Српске доносиће се у Бањалуци као и до сад, а не, како би неки хтјели, у Сарајеву.
Зато ће наш одговор бити јаснији и одлучнији него икада. Зато што Српској треба још једна велика побједа, а несумњиво је да ће је народ поново и донијети, те показати снагу, јединство и љубав за нашу Републику Српску", нагласио је Петровић.
