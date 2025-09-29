Референдум и пријевремени избори на исти дан

Извор:
АТВ
29.09.2025
19:15
Референдум и пријевремени избори одржаће се истог дана, чуло се на Главном одбору СНСД-а.
Грађани би тог дана, имали прилику да се изјасне прихватају ли одлуке Кристијана Шмита и пресуду неуставног Суда БиХ изречену против предсједника Републике Српске, као и одлуку Изборне комисије БиХ о одузимању мандата предсједнику Српске?
Према ријечима замјеника предсједника скупштинске комисије за избор и именовање, још увијек нису ни почеле припреме за референдум. Поручује да се чека на одлуку Уставног суда.
"Што се тиче саме комисије да ли ће се стићи организовати, изборна комисија, не вјерујем да ће стићи. Да ли ће Народна скупштина имати референдумску комисију, то је ад хок комисија Народне скупштине без процедура. То је исто ствар већине у Народној скупштини. А Републичка комисија, с обзиром да је поништено колико се сјећам да се иде у нову процедуру, не вјерујем да ће се стићи до референдума. Имајући у виду све ове могућности вета, клубова, Вијећа народа и Уставног суда", каже Недељко Гламочак, замјеник предсједника комисије за избор и именовање.
С друге стране из СНСД- а кажу да су припреме у пуном јеку.
"Свакако да се припрема. Већ увелико комисија и сва тијела везана за референдум раде како на самом питању које ће бити на референдуму да је Народна скупштина већ усвојила одређено питање које је требало да се нађе на референдуму 25. октобра. Међутим, знамо сви прилике које нам је приредио Уставни суд и сав процес који је прошао у протеклом периоду везано за референдум", каже Милица Ијачић, посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Док једни сумњају у техничку изводљивост цијелог процеса, други вјерују у јасну поруку грађана.
"Ја очекујем да ће грађани у великом броју изаћи на референдум и да ће резултати референдума бити једно велико не на референдумско питање", каже Споменка Стевановић, члан Комисије за избор и именовање у НСРС.
Једно је сигурно – пред грађанима Републике Српске биће дан од велике политичке важности, у којем ће се изјашњавати о важним питањима за Републику Српску.
