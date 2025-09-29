ЦИК БиХ: Пријаву за учешће на изборима поднијело пет политичких странака

29.09.2025
17:14
Коментари:0
Пријаву за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске поднијело је пет политичких странака и два независна кандидата, саопштено је из централне изборне комисије.
Пријаву су поднијели СНСД, СДС, Листа за правду и ред, Савез за нову политику, Еколошка партија Републике Српске, те независни кандидати Славко Драгичевић и Игор Гашевић.
Из ЦИК-а истичу да ће "извршити провјеру и овјерити оне политичке странке и независне кандидате који испуњавају законом прописане услове".
Рок за пријаву за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, како наводе, истекао је данас у 16.00 часова.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Најновије
Најчитаније
18
57
18
50
18
46
18
34
18
23
Тренутно на програму