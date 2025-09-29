Logo

ЦИК БиХ: Пријаву за учешће на изборима поднијело пет политичких странака

29.09.2025

17:14

Коментари:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Пријаву за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске поднијело је пет политичких странака и два независна кандидата, саопштено је из централне изборне комисије.

Пријаву су поднијели СНСД, СДС, Листа за правду и ред, Савез за нову политику, Еколошка партија Републике Српске, те независни кандидати Славко Драгичевић и Игор Гашевић.

Из ЦИК-а истичу да ће "извршити провјеру и овјерити оне политичке странке и независне кандидате који испуњавају законом прописане услове".

Рок за пријаву за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, како наводе, истекао је данас у 16.00 часова.

Подијели:

Тагови:

prijevremeni izbori

ЦИК БиХ

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

Република Српска

Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

2 ч

0
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Република Српска

И даље тврдимо да је ово обрачун са ПДП-ом: Зашто су прваци утихнули?

3 ч

2
Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади

Република Српска

Сазнајемо: Демосови кадрови преузимају двије функције при Влади

3 ч

0
АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији

Република Српска

АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији

3 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 29.09.2025.

18

50

Тежак удес на путу Требиње - Никшић, саобраћај обустављен

18

46

Борис Кнежевић у Београду са помоћником министра финансија Србије

18

34

Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

18

23

Нетањаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner