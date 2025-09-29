Logo

АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији

Извор:

АТВ

29.09.2025

15:39

Коментари:

0
АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији
Фото: АТВ

Драшко Станивуковић, Игор Радојичић и Дејан Којић формираће свој нови покрет средином октобра на чијем челу ће се наћи актуелни градоначелник Бањалуке, сазнаје АТВ.

Бивши бањалучки градоначелник ће бити замјеник, док ће Којић бити потпредсједник покрета.

Како сазнајемо, предсједништво покрета ће имати 20 чланова, од којих ће 10 "добити" Станивуковић уз којег улази и Небојша Дринић.

Дринић ће бити уједно и генерални секретар покрета.

Уз Радојичића улази још 5 "његових", док је Којић добио, уз своје, још три мјеста у предсједништву.

Одлуке би требало да се доносе 2/3 већином.

Како АТВ незванично сазнаје, један од услова које је Игор Радојичић тражио јесте да буде први на компензационој листи за ПД ПС БиХ на идућим изборима.

Сазнајемо и да се већ увелико "дијеле" министарства, иако је до избора још годину дана.

Подијели:

Тагови:

Igor Radojičić

Драшко Станивуковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

Република Српска

Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

1 ч

0
Ево када ће Вишковић бити именован за в.д. директора "Аутопутева"

Република Српска

Ево када ће Вишковић бити именован за в.д. директора "Аутопутева"

1 ч

1
Ковачевић: СНСД излази на изборе зато што је опозиција пристала бити смоквин лист напада на Српску

Република Српска

Ковачевић: СНСД излази на изборе зато што је опозиција пристала бити смоквин лист напада на Српску

1 ч

1
Акт Љубише Петровића одбачен као незаконит

Градови и општине

Акт Љубише Петровића одбачен као незаконит

2 ч

0

Више из рубрике

Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

Република Српска

Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

1 ч

0
Ево када ће Вишковић бити именован за в.д. директора "Аутопутева"

Република Српска

Ево када ће Вишковић бити именован за в.д. директора "Аутопутева"

1 ч

1
Ковачевић: СНСД излази на изборе зато што је опозиција пристала бити смоквин лист напада на Српску

Република Српска

Ковачевић: СНСД излази на изборе зато што је опозиција пристала бити смоквин лист напада на Српску

1 ч

1
Мазалица одговорио Станивуковићу: Нисте и никада нећете ни бити као СНСД

Република Српска

Мазалица одговорио Станивуковићу: Нисте и никада нећете ни бити као СНСД

2 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Објављена фотографија Небојше Павковића са ВМА: Погледајте како генерал изгледа

16

30

Застрашујући снимак, погинуо планинар: Покушао да направи слике, па трагично изгубио живот

16

19

Додон: Изборни резултати не одржавају вољу грађана

16

08

БИА на ногама, у великој акцији ухапшено 11 због шпијунаже

16

07

Бањац: Подржаћемо предсједничког кандидата СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner