АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији

Извор:
АТВ
29.09.2025
15:39
Коментари:0
Драшко Станивуковић, Игор Радојичић и Дејан Којић формираће свој нови покрет средином октобра на чијем челу ће се наћи актуелни градоначелник Бањалуке, сазнаје АТВ.
Бивши бањалучки градоначелник ће бити замјеник, док ће Којић бити потпредсједник покрета.
Како сазнајемо, предсједништво покрета ће имати 20 чланова, од којих ће 10 "добити" Станивуковић уз којег улази и Небојша Дринић.
Дринић ће бити уједно и генерални секретар покрета.
Уз Радојичића улази још 5 "његових", док је Којић добио, уз своје, још три мјеста у предсједништву.
Одлуке би требало да се доносе 2/3 већином.
Како АТВ незванично сазнаје, један од услова које је Игор Радојичић тражио јесте да буде први на компензационој листи за ПД ПС БиХ на идућим изборима.
Сазнајемо и да се већ увелико "дијеле" министарства, иако је до избора још годину дана.
