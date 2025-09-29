Ковачевић: СНСД излази на изборе зато што је опозиција пристала бити смоквин лист напада на Српску

29.09.2025
14:54
Коментари:1
СНСД излази на изборе из једног једноставног разлога, а то је зато што је опозиција пристала бити смоквин лист напада на Републику Српску, изјавио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је истакао да су сматрали да Српска може да се одбрани уколико постоји јединство, али да је опозиција одлучила да поштује вољу Кристијана Шмита, а одбили су да поштују вољу која је изречена у Народној скупштини Српске.
Он је додао да је то био припремљен сценарио, како да се изазове институционални хаос и потпуна дестабилизација у Републици Српској.
"Како да прво са том мањинском вољом гласова грађана Републике Српске, на првом мјесту уз подршку свих бошњачких странака из Сарајева, добију некога кога ће називати предсједником Републике, коме ће отворити неке канцеларије, да ли у Источној Илиџи или у Бијељини. И ко ће онда ићи у процес даље институционалне дестабилизације, даљег напада на институције Републике Српске", рекао је Ковачевић за РТРС.
Он је навео да су ти напади и на Народну скупштину и Владу Српске покушај стварања да Република Српска постане нестабилан простор, у којем су грађани буквално препуштени сами себи.
Према његовим ријечима, то је нешто што СНСД није смио да допусти ни на који начин.
"Друга ствар, видим да је Драшко Станивуковић коментарисао, говорио јако ружне ствари и о СНСД-у и о Милораду Додику. Али, ето он као неће да изађе на изборе, јер је он принципијелан. Постоји само један једини разлог због којег Драшко Станивуковић неће изађи на ове изборе, а то је зато што је свјестан да на тим изборима не може да побиједи", навео је Ковачевић.
Он је нагласио да је то зато што Станивуковић није спреман да иде у нешто што је унапријед изгубљена битка.
"Да је он неко ко је искрено сматрао да заједно са СНСД-ом не треба да буде ових избора, не би потрчао први да каже да Милорад Додик није предсједник Републике, него би рекао оно што је било једино логично да се каже, а то је да је Милорад Додик предсједник Републике и он је то до сљедећих, редовних избора, који треба да буду у октобру 2026. године", навео је Ковачевић.
Ковачевић истакао да Станивуковић то ипак није урадио него је рекао да Додик није предсједник, те да Српска више нема предсједника.
"Исто тако је рекао и у овој лицемјерној и срамној изјави данас да ће разговарати са опозиционим странкама да подржи опозиционог кандидата. Дакле, на који начин он то неће учествовати на изборима? Тако што он неће бити кандидат, који је спреман да изгуби, него спреман да подржи тог неког кандидата којег су пронашли, да изборе изгубе", рекао је Ковачевић.
Према његовим ријечима, није то никаква принципијелност, то се зове само на један једини начин, а то је кукавичлук.
Он је указао и на то да СНСД иде на изборе зато што, нажалост, из опозиционих странака није било спремности да Српска буде потпуно јединствена, односно да јединствено кажу да избора неће бити.
"Они су потрчали надајући се да ће бити на изборима сами, јер је то очигледно једини начин на који би ти губитници могли да побједе. Пошто смо ми то препознали, излазимо на изборе, побједићемо и сачуваћемо стабилност Републике Српске", закључио је Ковачевић.
