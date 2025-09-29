Бојић: Сви јунаци ником поникоше - дугогодишња је политика опозиције

"Svi junaci nikom ponikoše"



Ovo je dugogodišnja politika opozicije u Republici Srpskoj.



Tolika borba da se dodvore strancima i da se smakne sa političke scene Milorad Dodik u Republici Srpskoj i kad treba da se pokažu na izborima do kojih su oni nedosljednom nacionalnom… pic.twitter.com/75BCuH2DFb