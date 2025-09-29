Кошарац: За општине Језеро и Фоча обезбијеђено 5.000 садница шљиве

Извор:
Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара обезбиједило је 5.000 садница шљиве за општине Језеро и Фоча у сарадњи са Агромедитеранским институтом из Барија, у оквиру пројекта "ПроБио БиХ".
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац истакао је да се ове двије општине одликују повољним природним и географским условима за развој воћарске производње, у оквиру које шљива традиционално заузима водеће мјесто.
Он је напоменуо да су се уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за набавку садница обратили партнерима из Барија, који су промптно реаговали и одговорили на захтјев.
Кошарац је на Инстаграму навео да ово представља допринос напорима ресорног министарства и институција Српске да подрже развој пољопривреде и руралних подручја у општинама Јeзеро и Фоча.
Минић: Херојски чин мајора Тепића обавезује да се чува слобода
Кошарац је изразио увјерење да ће 5.000 нових садница шљиве у значајној мјери помоћи пољопривредницима из Језера и Фоче да економски оснаже пољопривредна домаћинства, унаприједе конкурентност прерадом шљиве, те очувају традицију и културно насљеђе свог краја.
