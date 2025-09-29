Logo

Стевандић објавио документ: Ко је предложио Саву Минића?

Аутор:

Стеван Лулић

29.09.2025

12:51

Коментари:

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић објавио је документ којим се доказује да је Милорад Додик предложио Саву Минића за мандатара за састав нове Владе.

"Да бисмо спријечили злонамјерне тврдње и манипулације да је овлаштени предлагач господина Саве Минића за мандатара био неко други, а не Милорад Додик, тај документ објављујемо на интернет страници Народне скупштине Републике Српске", саопштио је предсједник Народне скупштине др Ненад Стевандић.

Стевандић подсјећа да се стварала непотребна и агресивна хистерија у вези са предлагањем мандатара и избором Владе Републике Српске, а да је он више пута јавно износио чињеницу да је предлагач Минића за мандатара био предсједник Милорад Додик, а не неко други или опуномоћено лице, те да је господин Минић легитимно изабран за предсједника Владе.

Документ приједлога Саве Минића
Документ приједлога Саве Минића

"У то су имали прилику да се лично увјере предсједници посланичких клубова власти и опозиције прије почетка сједнице Народне скупштине. Такође, тај документ су на увид тражили многи, бошњачки делегати у Дому народа БиХ, као и поједини посланици у Народној скупштини. Да бисмо спријечили злонамјерне тврдње и манипулације да је овлаштени предлагач неко други или опуномоћено лице, а не Милорад Додик, документ објављујемо на сајту Народне скупштине“, рекао је Стевандић.

