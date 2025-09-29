Logo

Једини филм који је за мање од недјељу дана зарадио милијарду долара

29.09.2025

12:26

Једини филм који је за мање од недјељу дана зарадио милијарду долара
Фото: Printscreen/Youtube

Упркос свим изазовима са којима се биоскопи сусрећу у 21. вијеку, филмски рекорди и даље се руше.

Чар гледања филма у мрачној дворани не губи на привлачности, а топ листе посљедњих година увелико припадају блокбастерима чувених франшиза, као што су Марвел и Ратови звијезда.

Будућност кинематографије као умјетничке форме често се доводи у питање. Мартин Скорсезе изазвао је жестоку расправу када је популарне суперхеројске филмове упоредио са атракцијама у забавном парку, наводи индекс.хр.

Иако се и даље снимају квалитетни независни филмови, славни редитељ је још 2019. године, у тексту за "The Newyork Times", упозорио на проблем - велики студији своје франшизе обликују кроз бескрајна тржишна тестирања, прилагођавања и провјере, све док не постану савршено испланирани производи.

Помјерање граница и улазак у историју

Ипак, то није утицало на то да један филм помери границе и уђе у историју. Ријеч је о Марвеловом хиту "Осветници: Крај игре" из 2019.", који је постао први и једини филм у историји који је зарадио милијарду долара за мање од недјељу дана.

Само три дана након премијере прешао је пола милијарде долара зараде, а након пет дана достигао милијарду. За 20 дана стигао је до 2,5 милијарди долара, а укупно је зарадио више од 2,7 милијарди. Тиме је срушио рекорд претходника "Рат бескраја" и постао најуспјешнији суперхеројски филм свих времена.

На неко вријеме је преузео и титулу најпрофитабилнијег филма у историји, престигавши Џејмса Камерона и његов "Аватар" из 2009. године. Али, након поновног приказивања "Аватара" у Кини 2021, Камерон је вратио трон, а "Осветници" су пали на друго мјесто.

