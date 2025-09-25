Logo

Познат је српски кандидат за Оскара

25.09.2025

11:12

Коментари:

0
Фото: Društevna mreža X

Селекцијска комисија за избор српског кандидата за Оскара одлучила је да ће српски кандидат за 98. доделу награда Академије у категорији за најбољи међународни играни филм 2025. године бити филм ''Залазак сунца никада више“ редитеља Давида Јовановића, у продукцији Pointless Films и Факултета драмских умjетности.

Комисија је радила у саставу: Владислава Војновић, сценаристкиња (председница комисије), Владан Анђелковић, продуцент, Бобан Стефановић, Српска филмска мрежа, Предраг Бамбић, директор фотографије, Мирослав Лекић, редитељ, Стефан Ђелинео, редитељ, и Петар Јаконић, монтажер.

Комисија је у свом образложењу, између осталог, навела: „Јовановићев филм се издвојио као ауторско остварење са савременом и универзалном темом, док је поетски натурализам доприњео његовој кохерентности и комуникацији са широм, глобалном публиком. Две ствари су у великој мери превладале у корист филма ''Сунце никад не излази“: универзалност теме патње људи и природе због похлепе и моћи мултинационалних компанија које се баве рударством широм планете и кохерентност трагичне приче у стилизованом маниру поетског натурализма.“

Касумовић-Фуад-фејсбук

БиХ

Касумовићу шест година забрањено да буде градоначелник Зенице

Давид Јовановић, редитељ филма, поводом номинације је рекао:

''Сунце никад не залази - српски номинован за Оскара. Номинован за награду Академије - Давид Јовановић! Давиде, не заноси се и не псуј... (пауза) Не псујем, хајде, редитељ номинован за Оскара.''

То су биле посљедње мисли које сам имао прије него што сам заспао, мртав уморан, синоћ. Јер јуче и данас, од шест ујутру, радио сам на сету као асистент редитеља на реклами за америчке спајсове. У сваком могућем смислу те ријечи - ПОЧЕЛО ЈЕ.

Никола Јокић

Кошарка

Крај свим гласинама: Познато да ли Јокић остаје у Денверу

Филм прати Вида, оца суоченог са мином која прети да прогута његов дом. Вид проналази оптимизам у маштовитој и бајковитој перспективи свог сина, Дулета. У филму глуме Душан Јовић, Растко Рацић, Наташа Марковић, Радован Миљанић, Јоаким Тасић и Светозар Цветковић у улози Бога.

Свјетска премијера филма одржана је крајем прошле године на Међународном филмском фестивалу у Талину, а српска премијера на 30. Фестивалу ауторског филма (награда ''Вјеруј у себе“ у оквиру селекције ''Храбри Балкани“). Филм је такође добио низ награда у иностранству, укључујући награду студентског жирија на фестивалу L’Europe autour de l’Europe у Паризу, почасно признање у селекцији Glocal Images на фестивалу Cyprus Film Days и награду за најбољи дебитантски филм за редитеља Давида Јовановића на Првом балканском фестивалу филмске режије. Светозар Цветковић је освојио Велику повељу Леотар за најбољег глумца на Фестивалу медитеранског и европског филма у Требињу.

Филм је дипломски рад Давида Јовановића, реализован у копродукцији са Факултетом драмских умјетности и продукцијском кућом Pointless Films, која је стајала и иза најнаграђиванијег српског филма 2023. године, ''Овај пут ће проћи“.

(Telegraf.rs)

