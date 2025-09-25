Logo

7 детективских серија које су боље од књига по којима су настале

25.09.2025

08:09

Нетфликс
Фото: pexels

Уколико сте жељни добре мистерије, детективске потраге и прича које су надмашиле оригинална дјела, издвојили смо серије које морате макар једном да погледате.

Не дешава се често да филмови и серије надмаше оригинална остварења по којима су настали. Али, када до тога дође, углавном говоримо о ремек-дјелима седме умјетности. Иако се често расправља да ли је боља серија или књига, неке су превазишле своја књижевна изворишта.

Доносе сложеније ликове, савременији приступ и визуелни шарм који их је учинио популарнијим и од оригиналних дјела. Зато смо издвојили седам детективских серија, насталих по крими романима који су поставили темеље жанра.

1. Bones (2005 - 2017)

Инспирисана је серијом романа Кети Рајкс о форензичкој антрополошкињи Темперенс Бренан.

Серија прати докторку Темперенс Бренан, бриљантну али помало друштвено неспретну антрополошкињу, и агента FBI-ја Сили Бута. Њих двоје заједно рјешавају убиства на основу остатака жртава, најчешће костију, а сваки случај отвара и људске приче иза злочина. Поред мистерија, публика прати и њихов приватни однос, пун тензија, хумора и емотивних тренутака.

2. Hannibal (2013 - 2015)

Заснована је на романима Томаса Хариса.

У центру је специјални агент Вил Грејем, човјек са изузетним даром да "уђе у ум" убица. Његов психијатар постаје доктор Ханибал Лектор – харизматичан, култивисан, али уједно и опасан серијски убица и ханибал. Серија је мрачна, визуелно раскошна и истражује танку линију између пријатељства, манипулације и опсесије.

3. Grantchester (2014 - )

Серија је настала по романима Џејмса Ранисона.

Радња је смјештена у педесете године у енглеском селу Грантчестер. Главни јунак је млади свештеник Сидни (касније Вил), који има нос за рјешавање злочина и неправди, па се удружује са полицијским инспектором. Крими заплети су испреплетани са моралним и емотивним дилемама, а топлина малог мјеста даје серији посебан угођај.

4. Bosch (2014 - 2021)

Адаптација романа Мајкла Конелија о детективу Харију Бошу.

Хари Бош је тврдоглави детектив у Лос Анђелесу, познат по томе да увијек иде до краја, без обзира на цијену. Серија комбинује истраге бруталних убистава са његовим приватним животом, односима са кћерком и колегама, али и сукобима са корумпираним системом. Мрачна, реалистична и пуна напетости, приказује град и правду без уљепшавања.

5. Wallander (2005 - 2013)

"Wallander" је заснован на књигама шведског писца Хенинга Манкела.

Шведска серија прати инспектора Курта Валандера, човјека којег једнако прате личне трагедије и мрачни случајеви које рјешава. Свака прича је тешка, обојена меланхолијом и нордијском атмосфером, а кроз криминал се приказују и шири друштвени проблеми. Серија је спорија, али дубоко емотивна и интроспективна.

6. Miss Fisher's Murder Mysteries (2012 - 2015)

Темељи се на романима Кери Гринвуд о Фрајни Фишер.

Радња је смјештена у Аустралију двадесетих година прошлог вијека. Фрајни Фишер је гламурозна, храбра и духовита дама која се не уклапа у тадашње друштвене норме – носи панталоне, вози кола и рјешава убиства. У свакој епизоди балансира између луксуза, романтике и крими заплета, а све то уз дозу елеганције и шарма.

7. Inspector Morse (1987–2000)

Серија је базирана на романима Колина Декстера.

Читаоци Радио Тајмса прогласили су је "највећом британском криминалистичком драмом" свих времена и, иако није толико популарна на међународном нивоу, у својој матичној земљи, Великој Британији, Инспектор Морс је постао својеврсна институција.

Ово је крими серија о инспектору Морсу, човјеку оштрог ума, али и компликованог карактера – воли музику, пиће и има помало циничан поглед на свијет. Његови случајеви у Оксфорду често су сложени и интелектуално захтјевни, са пуно мистерија и обрта. Серија је споријег темпа, али препуна атмосфере и британског шарма.

(Мондо)

најбољи филмови

