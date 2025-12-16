Logo
Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

СРНА

16.12.2025

10:21

Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

Шест особа, од којих је пет малољетно, ухапшено је у Обилићу због сумње да је оштетило православно гробље у Племетини

Ухапшенима је по налогу тужиоца одређен притвор, док истражитељи спроводе све потребне радње у вези са овим случајем, саопштила је полиција самопроглашеног Косова.

Sergej Lavrov

Свијет

Лавров о тзв. Косову: Запад више не поштује никаква правила

У суботу, 13. децембра, порушена су и демолирана два надгробна споменика на новом православном гробљу у Племетини код Обилића, а мјештани тог већински српског села обавијестили су полицију.

У Племетини живи око 800 Срба, а прије сукоба на Косову и Метохији било их је више од 1.000.

Косово и Метохија

oskrnavljeno groblje

uhapšeni

vandalizam

