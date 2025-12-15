Изненада преминула беба млађа од годину дана: Наложена обдукција

Извор:
Танјуг
15.12.2025
14:19
У београдском насељу Миријево преминула је беба млађа од годину дана.
Родитељи дјетета позвали су Хитну помоћ и рекли да дијете не дише, а екипа која је изашла на терен констатовала је смрт бебе, речено је Танјугу у Хитној помоћи.
Полицији је данас око 11 часова пријављено да је у Миријеву преминула беба и службеници су потом изашли на терен, наводе у МУП-у.
Поједини медији преносе да је увиђај у току и да је наложена обдукција са токсикологијом како би се утврдио узрок смрти бебе.
