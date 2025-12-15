Logo
Изненада преминула беба млађа од годину дана: Наложена обдукција

Извор:

Танјуг

15.12.2025

14:19

Изненада преминула беба млађа од годину дана: Наложена обдукција
Фото: Pixabay

У београдском насељу Миријево преминула је беба млађа од годину дана.

Родитељи дјетета позвали су Хитну помоћ и рекли да дијете не дише, а екипа која је изашла на терен констатовала је смрт бебе, речено је Танјугу у Хитној помоћи.

Полиција ФБиХ

Хроника

Пронађено тијело мушкарца поред Неретве, полиција обавља увиђај

Полицији је данас око 11 часова пријављено да је у Миријеву преминула беба и службеници су потом изашли на терен, наводе у МУП-у.

Поједини медији преносе да је увиђај у току и да је наложена обдукција са токсикологијом како би се утврдио узрок смрти бебе.

