Поставите јелку на ово мјесто у кући и привуците финансијски добитак у ваш дом

Желите да празници донесу више од самих поклона? Фенг шуи јелка на правом мјесту откључава енергију новца. Откријте тајну благостања већ данас!
Сваког децембра с пуно љубави украшавате свој дом, а ипак осјећате да у ваздуху недостаје она права, вибрирајућа енергија промјене? Празници нису само вријеме за опуштање, већ и идеалан тренутак да енергетски ресетујете свој животни простор. Ваша фенг шуи јелка није само украс – она може бити моћан магнет за обиље ако знате малу тајну њене позиције.
Стручњаци за уређење простора тврде да дрво постављено на стратешко мјесто може претворити вашу дневну собу у центар позитивних вибрација. Правилно позиционирање симбола раста и свјетлости директно утиче на финансијске токове у наредној години. Заборавите на насумично гурање дрвета тамо гдје „има мјеста“ и припремите се да свјесно креирате своју срећу.
Ако желите да активирате зону богатства, станите на улазна врата своје дневне собе и погледајте дијагонално у супротни угао. То је ваша тачка моћи. Према древним принципима, крајњи лијеви угао просторије (гледано са улаза) представља зону богатства и просперитета. Постављањем фенг шуи јелке управо на ово мјесто, ви симболички и енергетски „садите“ сјеме финансијског раста.
Овај угао се у фенг шуију сматра најјачим енергетским вртлогом за материјално благостање. Када ту унесете елемент дрвета (јелка) и елемент ватре (лампице), стварате савршену хармонију која позива успјех у ваш живот. Важно је да овај простор не буде блокиран намјештајем; енергија мора слободно да кружи око вашег дрвета.
Да ли сте знали да сам облик новогодишњег дрвета игра кључну улогу? Конусни, троугласти облик јелке у фенг шуију се повезује са елементом Ватре. Ватра је елемент акције, славе и брзих промјена. Када се фенг шуи јелка постави у зону богатства, тај облик дјелује као антена која шаље ваше намјере универзуму.
Не потцјењујте моћ визуелизације. Док китите јелку, размишљајте о ономе што желите да постигнете. Сваки украс треба да буде постављен са намјером. Избјегавајте претрпаност; нека дрво дише како би и ваше финансије могле да „продишу“ у новој години.
Није свеједно које боје бирате за своју јелку. Да би фенг шуи јелка радила пуним капацитетом, бирајте украсе у овим бојама:
Златна и сребрна: Симболи новца и племенитих метала.
Црвена и љубичаста: Боје краљевског обиља и високе енергије.
Зелена: Боја раста, здравља и стабилности.
Ова фенг шуи јелка није само рецепт за љепши ентеријер – то је ритуал који враћа наду и оптимизам. Не чекајте идеалан тренутак, помјерите то дрво у лијеви угао већ вечерас и дозволите магији празника да вам отвори врата неслућеног успјеха!
