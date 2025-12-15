ChatGPT годишње троши више струје него цијела Словенија

Извор:
Танјуг
15.12.2025
15:50
Најпознатији алат компаније за развој вјештачке интелигенције Опен АИ, четбот ChatGPT, троши око 17,23 терават-сати (TWh) електричне енергије годишње, што је више него цјелокупна потрошња Словеније.
Према истраживању Универзета Роуд Ајленд, алат ChatGPT троши око 0,189 киловат-сати по упиту, а годишња потрошња је заснована на рачуници да 810 милиона активних корисника у просјеку поставе 22 питања недјељно, преноси Дело.
На дневном нивоу, ChatGPT обради више од 2,5 милијарди упита, што троши 47,2 мегават-сати (MWh) електричне енергије.
Ова енергија је довољна за пуњење 238 милиона електричних возила са батеријама капацитета 72,4 kWh.
Поређења ради, просјечно домаћинство у Сједињеним Америчким Државама или западној Европи дневно троши 29 kWh струје.
Представник компаније Бест брокерс Алан Голдберг напомиње да се енергетска ефикасност система побољшава, али и да раст броја корисника и потрошња због све веће комплексности АИ модела поништавају те уштеде.
Ако не дође до технолошких иновација, трошкови употребе вјештачке интелигенције би могли да још више порасту, напомиње Голдберг.
