Више од 200 Дизни јунака долази на ChatGPT

Извор:
Б92
14.12.2025
12:22
Коментари:0
Дизни очигледно није губио вријеме када је у питању испуњење обећања извршног директора Боба Ајгера о увођењу АИ генерисаног садржаја.
Компанија је саопштила да је склопила трогодишњи уговор о лиценцирању са ОпенАИ, којим ће више од 200 култних Дизни ликова, укључујући јунаке из Star Wars и Pixar универзума, бити доступно у апликацијама Сора и Chat GPT.
Захваљујући овом договору, корисници ОпенАИ алата моћи ће да користе Дизни интелектуалну својину приликом генерисања слика – укључујући костиме, реквизите, возила и окружења.
Култура
Серија коју је угасио Дизни+ стиже на Нетфликс платформу
Уговор, међутим, не обухвата гласове нити “личности глумаца”, што значи да корисници Соре, на примјер, неће моћи да генеришу видео са Црном Удовицом који личи на Скарлет Јохансон.
Умјесто тога, и Сора и Chat GPT имаће приступ искључиво анимираним и илустрованим верзијама Марвел и Star Wars ликова.
Здравље
Забрињавајући тренд: Млади све више користе АИ за помоћ са менталним здрављем
Дизни је такође најавио да ће на Дизни+ платформи приказивати “пажљиво биране” снимке генерисане помоћу Соре. Корисници Соре и Chat GPT моћи ће да почну са генерисањем слика и видео-садржаја са Дизнијевим ликовима почетком 2026. године.
''Дизни је глобални златни стандард за приповедање прича и узбуђени смо због партнерства које ће омогућити да Сора и Chat GPT Images прошире начин на који људи стварају и доживљавају сјајан садржај'', изјавио је извршни директор компаније ОпенАИ Сем Алтман, преноси Б92.
