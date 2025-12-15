Шири се тешка заразна болест, расте број хоспитализованих

Извор:
15.12.2025
У Румунији су потврђена два случаја лепре, док су још две особе хитно хоспитализоване због блиског контакта са обољелима, саопштиле су здравствене власти.
Како преносе локални медији, ријеч је о двије сестре запослене у СПА центру у Клужу, које су тренутно смештене у Инфективној болници, гдје се налазе под сталним медицинским надзором. Њихово здравствено стање је стабилно, али ће терапија трајати дужи временски период.
Након потврде болести, надлежни су наложили тестирање још двоје запослених који су били у директном контакту са зараженима. Те особе су хоспитализоване превентивно и за сада не показују никакве симптоме, наводе љекари.
Према доступним информацијама, све четири жене су поријеклом из Азије и раде у истом СПА центру. Сумња се да су се двије сестре заразиле током боравка на Балију прошле јесени, гдје су посјетиле мајку која је боловала од лепре.
Епидемиолошка истрага је у току и проширена је и на клијенте који су недавно посећивали салон за масажу. Здравствене власти поручују да се ситуација пажљиво прати и да је ризик за ширу популацију у овом тренутку веома низак.
Подсјетимо, након више од три деценије, недавно је потврђен и изоловани случај лепре у Хрватској, гдје су надлежни такође истакли да не постоји опасност од ширења болести, пише Информер.
