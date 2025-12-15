Logo
Large banner

Шири се тешка заразна болест, расте број хоспитализованих

Извор:

Информер

15.12.2025

15:47

Коментари:

0
Шири се тешка заразна болест, расте број хоспитализованих
Фото: Pexels

У Румунији су потврђена два случаја лепре, док су још две особе хитно хоспитализоване због блиског контакта са обољелима, саопштиле су здравствене власти.

Како преносе локални медији, ријеч је о двије сестре запослене у СПА центру у Клужу, које су тренутно смештене у Инфективној болници, гдје се налазе под сталним медицинским надзором. Њихово здравствено стање је стабилно, али ће терапија трајати дужи временски период.

Након потврде болести, надлежни су наложили тестирање још двоје запослених који су били у директном контакту са зараженима. Те особе су хоспитализоване превентивно и за сада не показују никакве симптоме, наводе љекари.

бојан ивановић

Градови и општине

Ивановић: Континуирано таргетирање Зворника без конкретних доказа и утврђених неправилности

Према доступним информацијама, све четири жене су поријеклом из Азије и раде у истом СПА центру. Сумња се да су се двије сестре заразиле током боравка на Балију прошле јесени, гдје су посјетиле мајку која је боловала од лепре.

Епидемиолошка истрага је у току и проширена је и на клијенте који су недавно посећивали салон за масажу. Здравствене власти поручују да се ситуација пажљиво прати и да је ризик за ширу популацију у овом тренутку веома низак.

Подсјетимо, након више од три деценије, недавно је потврђен и изоловани случај лепре у Хрватској, гдје су надлежни такође истакли да не постоји опасност од ширења болести, пише Информер.

Подијели:

Тагови:

лепра

Болест

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ивановић: Континуирано таргетирање Зворника без конкретних доказа и утврђених неправилности

Градови и општине

Ивановић: Континуирано таргетирање Зворника без конкретних доказа и утврђених неправилности

50 мин

0
Упали у кућу, претукли жену, па тјерали супруга да јој сјече косу

Хроника

Упали у кућу, претукли жену, па тјерали супруга да јој сјече косу

51 мин

0
Дјевојчицу (14) вршњакиња избола ножем у школи

Свијет

Дјевојчицу (14) вршњакиња избола ножем у школи

57 мин

0
Насред улице брутално претукао супругу

Хроника

Насред улице брутално претукао супругу

59 мин

0

Више из рубрике

Навике током туширања које уништавају кожу

Здравље

Навике током туширања које уништавају кожу

1 ч

0
Колико сте у ризику од хипертензије? Израчунајте на основу овог калкулатора

Здравље

Колико сте у ризику од хипертензије? Израчунајте на основу овог калкулатора

5 ч

0
Како се губа преноси, а како лијечи?

Здравље

Како се губа преноси, а како лијечи?

6 ч

0
Заштитник знак зиме, али опрез: Мандарине могу и да штете организму

Здравље

Заштитник знак зиме, али опрез: Мандарине могу и да штете организму

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

16

16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

16

14

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

16

09

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

16

08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner