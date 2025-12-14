Будите опрезни: Нови Андроид вирус закључава телефоне и снима жртве

Извор:
Б92
14.12.2025
19:13
Истраживачи Зимпериум зЛабс-а открили су нови Андроид малвер назван ДроидЛоцк, који се понаша попут ransomware-a, омогућавајући нападачима да потпуно преузму контролу над зараженим уређајем.
Према извјештају, ДроидЛоцк тренутно циља кориснике у Шпанији, ширећи се преко лажних фишинг сајтова. Када се инсталира, малвер користи обмањујуће технике, укључујући лажне поруке о системским ажурирањима, како би приказао упозорење преко цијелог екрана и извршио притисак на жртву да контактира нападаче.
Вишну Пратапагири, истраживач безбједности у Зимпериуму и аутор извјештаја, наводи да ДроидЛоцк функционише као ransomware, дизајниран да потпуно закључа телефон жртве.
ДроидЛоцк је технички врло софистициран. Малвер користи 15 различитих команди за комуникацију са командно-контролним (Ц2) сервером.
За разлику од класичног ransomware-a, ДроидЛоцк не шифрује фајлове, али и без тога може да нанесе озбиљну штету. Злоупотребљава Девице Администратор дозволу, што му омогућава да потпуно обрише уређај, промени ПИН или лозинку и трајно закључа уређај.
Једна од најопаснијих функција је крађа поверљивих података. ДроидЛоцк користи двоструке оверлеј екране (лажне екране који се приказују преко легитимних апликација) како би прикупио шаблоне за откључавање екрана, лозинке апликација и друге осетљиве податке.
Малвер такође може да стримује екран у реалном времену и да даљински управља уређајем путем ВНЦ-а.
ДроидЛоцк константно снима и преноси садржај екрана на удаљени сервер, што нападачима омогућава да виде све што се приказује на телефону, укључујући лозинке, МФА кодове и друге осетљиве податке. Истраживачи су потврдили и могућност сликања жртве предњом камером.
Овај малвер је посебно опасан јер су мобилни уређаји често најслабије заштићена тачка приступа пословним системима. Један клик на линк може довести до потпуног компромитовања уређаја, угрожавајући и личне и пословне податке. Истраживање је такође открило да ДроидЛоцк може даљински да контролише сваки дио телефона.
