Logo
Large banner

Без струје тренутно више од 40.000 грађана

Извор:

Аваз

05.01.2026

17:34

Коментари:

0
Без струје тренутно више од 40.000 грађана
Фото: pexels

Електропривреда БиХ активирала је све расположиве капацитете како би били обезбјеђени услови за нормализацију снабдијевања, а напајање електричном енергијом се настоји омогућити и изналажењем алтернативних рјешења. Тренутно је без електричне енергије више од 40 хиљада корисника.

ајтежа ситуација је и даље у Тузланском кантону гдје је ван погона 20 далековода због чега је више од 18 хиљада корисника без снабдијевања, те у Зеничко-добојском гдје је без електричне енергије више од 15 хиљада корисника. На подручју Средњобосанског кантона отклоњен је квар на 110 кВ далеководу у надлежности Електропреноса БиХ.

Полиција Србија

Србија

Тежак удес: Ватрогасци извлачили човјека из аута

Рад мобилних електромонтерских екипа на отклањању кварова додатно је отежан и успорен због наставка падавина, поломљених стабала и стубова надземне мреже, неприступачности објеката, као и због сњежних наноса и конфигурације терена. Рад је успорен и због непроходности путних комуникација на појединим подручјима.

Уз захвалност на стрпљењу и разумијевању, Електропривреда БиХ упућује позив корисницима да уколико уоче пале електричне водове на земљу, истим не приступају и да локацију квара пријаве информативним центрима позивом на бесплатне бројеве телефона доступне на порталу www.epbih.ba.

Подијели:

Тагови:

struja

Elektroprenos BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто се на Бадње вече једе баш пасуљ?

Занимљивости

Зашто се на Бадње вече једе баш пасуљ?

2 ч

0
Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

Регион

Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

2 ч

0
У наредним данима температура до -17: Чека нас ледени Божић

Друштво

У наредним данима температура до -17: Чека нас ледени Божић

2 ч

0
Берлин без струје и гријања

Свијет

Око 30.000 становника Берлина без струје и гријања

2 ч

0

Више из рубрике

Без струје 45.000 потрошача

БиХ

Без струје 45.000 потрошача

7 ч

0
Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

БиХ

Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

8 ч

1
Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару

БиХ

Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару

9 ч

0
Пензионери данас ишчекују поштара: Почиње исплата

БиХ

Пензионери данас ишчекују поштара: Почиње исплата

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner