Без струје тренутно више од 40.000 грађана

Електропривреда БиХ активирала је све расположиве капацитете како би били обезбјеђени услови за нормализацију снабдијевања, а напајање електричном енергијом се настоји омогућити и изналажењем алтернативних рјешења. Тренутно је без електричне енергије више од 40 хиљада корисника.
ајтежа ситуација је и даље у Тузланском кантону гдје је ван погона 20 далековода због чега је више од 18 хиљада корисника без снабдијевања, те у Зеничко-добојском гдје је без електричне енергије више од 15 хиљада корисника. На подручју Средњобосанског кантона отклоњен је квар на 110 кВ далеководу у надлежности Електропреноса БиХ.
Рад мобилних електромонтерских екипа на отклањању кварова додатно је отежан и успорен због наставка падавина, поломљених стабала и стубова надземне мреже, неприступачности објеката, као и због сњежних наноса и конфигурације терена. Рад је успорен и због непроходности путних комуникација на појединим подручјима.
Уз захвалност на стрпљењу и разумијевању, Електропривреда БиХ упућује позив корисницима да уколико уоче пале електричне водове на земљу, истим не приступају и да локацију квара пријаве информативним центрима позивом на бесплатне бројеве телефона доступне на порталу www.epbih.ba.
