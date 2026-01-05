Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару

Извор:
СРНА
05.01.2026
09:57
За регије Мостара, Требиња и Фоче данас је на снази наранџасти метеоаларм због очекиваних обилних падавина и јаког вјетра.
За подручје требињске регије прогнозирани су удари вјетра брзине 40-50 километара на час, те 40 до 60, а понегдје и 80 литара кише по метру квадратном.
У сјеверним подручјима мостарске регије очекује се до 80 литара кише по метру квадратном, док би на подручју Фоче могло да падне између 30 и 60 литара кише по метру квадратном, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Становништву на овим подручјима савјетује се опрез и да буду спремни да зауставе акције на отвореном, у зависности од стања на терену.
