Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару

СРНА

05.01.2026

09:57

Упаљен наранџасти метеоаларм у БиХ: Ове регије су на удару
Фото: Танјуг/АП

За регије Мостара, Требиња и Фоче данас је на снази наранџасти метеоаларм због очекиваних обилних падавина и јаког вјетра.

За подручје требињске регије прогнозирани су удари вјетра брзине 40-50 километара на час, те 40 до 60, а понегдје и 80 литара кише по метру квадратном.

Швајцарска пожар Нова година

Свијет

Познат идентитет жртава пожара у Швајцарској

У сјеверним подручјима мостарске регије очекује се до 80 литара кише по метру квадратном, док би на подручју Фоче могло да падне између 30 и 60 литара кише по метру квадратном, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Становништву на овим подручјима савјетује се опрез и да буду спремни да зауставе акције на отвореном, у зависности од стања на терену.

