Око 30.000 становника Берлина без струје и гријања

Извор:

СРНА

05.01.2026

17:02

Берлин без струје и гријања
Фото: Tanjug/AP/Michael Kappeler

Без струје и гријања је трећи дан око 30.000 становника Берлина, након напада на електро-мрежу у југозападном дијелу њемачке престонице, преноси агенција ДПА.

Око 45.000 домаћинстава и преко 2.200 предузећа у градским насељима остало је без струје и гријања у суботу након што су запаљени каблови који воде до електране.

rada-manojlović-28082025

Сцена

Рада Манојловић улази у ријалити Елита

Берлинске власти саопштиле су да иза напада стоји група љевичарских милитаната.

Струју је у међувремену добило око 15.000 домаћинстава и око 500 предузећа, али је оператер "Стромнец Берлин" саопштио да би остали могли да буду поново прикључени на мрежу тек у четвртак јер су радови сложени.

Градоначелник Берлина Кај Вегнер рекао је станици ЗДФ да је инцидент показао да инфраструктура остаје рањива на нападе.

