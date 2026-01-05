Око 30.000 становника Берлина без струје и гријања

Извор:
Без струје и гријања је трећи дан око 30.000 становника Берлина, након напада на електро-мрежу у југозападном дијелу њемачке престонице, преноси агенција ДПА.
Око 45.000 домаћинстава и преко 2.200 предузећа у градским насељима остало је без струје и гријања у суботу након што су запаљени каблови који воде до електране.
Берлинске власти саопштиле су да иза напада стоји група љевичарских милитаната.
Струју је у међувремену добило око 15.000 домаћинстава и око 500 предузећа, али је оператер "Стромнец Берлин" саопштио да би остали могли да буду поново прикључени на мрежу тек у четвртак јер су радови сложени.
Градоначелник Берлина Кај Вегнер рекао је станици ЗДФ да је инцидент показао да инфраструктура остаје рањива на нападе.
