Рада Манојловић улази у ријалити Елита

Извор:
Курир
05.01.2026
16:58
Коментари:0
Православни хришћани 7. јануара празнују Божић, најрадоснији хришћански празник, а тим поводом Велики шеф ће организовати свечану прославу у "Елити"!
Поподневни божићни ручак у Бијелој кући биће послужен 7. јануара, а такмичари ни не слуте ко ће тај дан пјевати специјално за њих и публику крај малих екрана.
Учеснике "Елите" пјесмом ће разгалити популарна пјевачица Рада Манојловић, те нема сумње да ће такмичари у Елити бити пресрећни када је буду угледали на вратима Бијеле куће.
Подсјећамо, пјевачица Јелена Карлеуша пјевала је у Елити 9 за дочек Нове године.
Учесницима су тада попадале вилице, а ЈК је направила атмосферу какву у ријалитију нисмо видјели за свих девет сезона.
