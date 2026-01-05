Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

Извор:
АТВ
05.01.2026
17:19
Коментари:0
Једна особа погинула је у понедјељак послијеподне у судару два аутомобила код насеља Вранићи на подручју Вишњана.
Истарска полиција на терен је појурила након дојаве која је стигла око 13.25 сати.
У саопштењу истичу да је погинула једна особа, док су учесницима несреће из другог возила пружа љекарска помоћ.
Увиђај, који би требао утврдити све околности трагедије, је у току, а на лице мјеста излази и надлежни државни тужилац.
Жупанијски пут 5042 тренутно је затворен и вози се обилазно преко Вижинаде и Бадерне.
