Стравичан судар, има мртвих и повријеђених

Извор:

АТВ

05.01.2026

17:19

Коментари:

0
Стравичан судар, има мртвих и повријеђених
Фото: АТВ

Једна особа погинула је у понедјељак послијеподне у судару два аутомобила код насеља Вранићи на подручју Вишњана.

Истарска полиција на терен је појурила након дојаве која је стигла око 13.25 сати.

Има и повријеђених

У саопштењу истичу да је погинула једна особа, док су учесницима несреће из другог возила пружа љекарска помоћ.

Увиђај, који би требао утврдити све околности трагедије, је у току, а на лице мјеста излази и надлежни државни тужилац.

Жупанијски пут 5042 тренутно је затворен и вози се обилазно преко Вижинаде и Бадерне.

Коментари (0)
