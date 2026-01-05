Logo
Large banner

Ада Бојана под водом

05.01.2026

15:49

Коментари:

0
Поплаве на Ади Бојани
Фото: RTCG/Screenshot

Велико невријеме погодило је данас Ада Бојану, гдје таласи ударају у објекте Улцињске ривијере.

У нудистичко насеље Ада вода је ушла у неколико објеката на којима се могу видјети оштећења, јавио је портал РТЦГ.

Гранични прелаз Градишка-05012026

Друштво

На свим прелазима према Хрватској велике гужве

Дио објеката у првој линији до мора и даље је безбједан захваљујући постављеним пјешчаним динама.

Воде има и унутар насеља, а поплављени су и спортски терени на Ади.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

vjetar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радују се неки пензионери и студенти: Једнима 100, другима 500 КМ

Градови и општине

Радују се неки пензионери и студенти: Једнима 100, другима 500 КМ

4 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Да добро чинимо и снагу улажемо на напредак нашег народа и Српске

4 ч

0
Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

Хроника

Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

4 ч

0
Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Република Српска

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

4 ч

0

Више из рубрике

Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

Регион

Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

5 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пијан испред кафане извадио лук и стријелу

13 ч

0
Обезбјеђење претукло младића у Загребу

Регион

Шокантан снимак: Радник обезбјеђења монструозно претукао младића

1 д

0
Отац осуђен јер је сина (13) искориштавао за рад: Тјерао га да вози трактор

Регион

Отац осуђен јер је сина (13) искориштавао за рад: Тјерао га да вози трактор

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner