Ада Бојана под водом

05.01.2026
15:49
Коментари:0
Велико невријеме погодило је данас Ада Бојану, гдје таласи ударају у објекте Улцињске ривијере.
У нудистичко насеље Ада вода је ушла у неколико објеката на којима се могу видјети оштећења, јавио је портал РТЦГ.
Дио објеката у првој линији до мора и даље је безбједан захваљујући постављеним пјешчаним динама.
Воде има и унутар насеља, а поплављени су и спортски терени на Ади.
