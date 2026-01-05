Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Извор:
Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник истакао је значај завршетка новосаграђене болнице у Требињу, којем је ово министарство дало значајан допринос.
Випотник је у изјави Срни оцијенио да је и овом побједом, односно отварањем нове болнице, ове године започело обиљежавање Дана Републике.
- Поносан сам што смо допринијели да Требиње и Херцеговина добију савремен и функционалан здравствени центар. Уз жељу да се у овој болници рађа што више дјеце, осталим здравственим радницима желим да имају што мање посла - рекао је Випотник након отварања нове болнице у Требињу.
Новосаграђена болница "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" у Требињу данас је званично отворена.
