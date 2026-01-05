Logo
Large banner

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Извор:

СРНА

05.01.2026

15:33

Коментари:

0
Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу
Фото: Уступљена фотографија

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник истакао је значај завршетка новосаграђене болнице у Требињу, којем је ово министарство дало значајан допринос.

Випотник је у изјави Срни оцијенио да је и овом побједом, односно отварањем нове болнице, ове године започело обиљежавање Дана Републике.

Снијег, Бањалука

Друштво

У Српској се сутра очекује ледени дан

- Поносан сам што смо допринијели да Требиње и Херцеговина добију савремен и функционалан здравствени центар. Уз жељу да се у овој болници рађа што више дјеце, осталим здравственим радницима желим да имају што мање посла - рекао је Випотник након отварања нове болнице у Требињу.

Новосаграђена болница "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" у Требињу данас је званично отворена.

Подијели:

Таг:

Bojan Vipotnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Србија

Ванредна ситуација због отежаног снабдијевања струјом

4 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

4 ч

0
Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

Друштво

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

4 ч

0
Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

Свијет

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

4 ч

0

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

4 ч

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

Република Српска

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

4 ч

0
Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску

Република Српска

Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску

6 ч

17
Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

Република Српска

Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner