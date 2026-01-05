У Српској се сутра очекује ледени дан

Извор:
АТВ
05.01.2026
15:27
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити још хладније и облачно вријеме са падавинама, а у многим мјестима се очекује и ледени дан.
Падаће јачи снијег, па се очекује од 10 до 20 центиметара новог покривача у нижим, а у вишим предјелима на југу Крајине и до 40 центиметара, док ће га на истоку бити најмање, од пет до 10 центиметара.
Србија
Ванредна ситуација због отежаног снабдијевања струјом
На југоистоку ће падати сусњежица, ледена киша и снијег, док се у Херцеговини очекује обилна киша, а на крајњем југу може мало и загрмјети, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, на сјеверозападу и појачан сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерен, на ударе јак, јужних смјерова.
Минимална температура ваздуха биће од минус пет на југозападу до минус један на југоистоку, на југу до девет степени, у вишим предјелима на југу Крајине од минус девет, а максимална од минус три на југозападу до четири на југоистоку, у Херцеговини до 13, у вишим предјелима на југу Крајине до минус пет степени Целзијусових.
Република Српска
Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је преовладавало облачно вријеме са кишом, сусњежицом и снијегом, а у Херцеговини са кишом.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Кнежево минус три, Мркоњић Град минус један, Бањалука, Тузла, Сребреница и Србац нула, Добој, Зворник, Приједор, Сарајево, Хан Пијесак и Соколац један, Бијељина, Вишеград, Фоча и Рудо два, Зеница и Чемерно четири, Гацко седам, Мостар осам, Билећа 12, те Требиње 13 степени Целзијусових.
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Ауто-мото
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму