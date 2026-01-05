Logo
У Српској се сутра очекује ледени дан

Извор:

АТВ

05.01.2026

15:27

Коментари:

0
Временска прогноза
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити још хладније и облачно вријеме са падавинама, а у многим мјестима се очекује и ледени дан.

Падаће јачи снијег, па се очекује од 10 до 20 центиметара новог покривача у нижим, а у вишим предјелима на југу Крајине и до 40 центиметара, док ће га на истоку бити најмање, од пет до 10 центиметара.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Србија

Ванредна ситуација због отежаног снабдијевања струјом

На југоистоку ће падати сусњежица, ледена киша и снијег, док се у Херцеговини очекује обилна киша, а на крајњем југу може мало и загрмјети, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, на сјеверозападу и појачан сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерен, на ударе јак, јужних смјерова.

Минимална температура ваздуха биће од минус пет на југозападу до минус један на југоистоку, на југу до девет степени, у вишим предјелима на југу Крајине од минус девет, а максимална од минус три на југозападу до четири на југоистоку, у Херцеговини до 13, у вишим предјелима на југу Крајине до минус пет степени Целзијусових.

Ненад Стевандић-24102025

Република Српска

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је преовладавало облачно вријеме са кишом, сусњежицом и снијегом, а у Херцеговини са кишом.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Кнежево минус три, Мркоњић Град минус један, Бањалука, Тузла, Сребреница и Србац нула, Добој, Зворник, Приједор, Сарајево, Хан Пијесак и Соколац један, Бијељина, Вишеград, Фоча и Рудо два, Зеница и Чемерно четири, Гацко седам, Мостар осам, Билећа 12, те Требиње 13 степени Целзијусових.

Временска прогноза

zima

РХМЗ

