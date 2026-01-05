Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

05.01.2026
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је значај да се велике ствари, као што је изградња и отварање нове болнице у Требињу, раде заједно са Србијом.
- Какво год да је невријеме изнад нас, око нас, или у нама, важно је да смо заједно и да заједно радимо овако велике ствари - рекао је Стевандић на конференцији за новинаре након отварања нове болнице у Требињу.
Република Српска
Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску
Он је изразио наду да ће пацијенти имати велику користи од онога што је урађено у овом новом савременом објекту требињске болнице.
Истакао је и да је почаствован што радост због отварања нове болнице званичници Републике Српске дијеле са предсједником Србије Александром Вучићем и браћом из Црне Горе.
Србија
Вучић: Сваки успјех Српске ми у Србији са радошћу ишчекујемо
Новосаграђена болница "Свети архиђакон Стефан-9. јануар" у Требињу данас је званично отворена.
У Требињу смо отворили нову болницу "Свети архиђакон Стефан – девети јануар". Највеће бенефите ће имати пацијенти, а медицинско особље најбоље услове за рад. Драго ми је што су данас са нама наша браћа из Србије и Црне Горе и што са нама дијеле ову радост. Градимо и растемо! pic.twitter.com/wKhrY24fF3— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) January 5, 2026
