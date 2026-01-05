Logo
Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

05.01.2026

15:14

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је значај да се велике ствари, као што је изградња и отварање нове болнице у Требињу, раде заједно са Србијом.

- Какво год да је невријеме изнад нас, око нас, или у нама, важно је да смо заједно и да заједно радимо овако велике ствари - рекао је Стевандић на конференцији за новинаре након отварања нове болнице у Требињу.

Отварање болнице у Требињу

Република Српска

Отворена нова болница у Требињу; Историјски дан за Републику Српску

Он је изразио наду да ће пацијенти имати велику користи од онога што је урађено у овом новом савременом објекту требињске болнице.

Истакао је и да је почаствован што радост због отварања нове болнице званичници Републике Српске дијеле са предсједником Србије Александром Вучићем и браћом из Црне Горе.

Александар Вучић и Милорад Додик

Србија

Вучић: Сваки успјех Српске ми у Србији са радошћу ишчекујемо

Новосаграђена болница "Свети архиђакон Стефан-9. јануар" у Требињу данас је званично отворена.

