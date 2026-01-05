Logo
Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

Извор:

Телеграф

05.01.2026

17:41

Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

Док на сјеверу Хрватске пада снијег, на југу земље, у Сплиту и Дубровнику, падају обилне кише, а вода која се задржава на коловозима угрожава саобраћај и нормално функцонисање.

Сплит су у понедјељак погодили интензивни пљускови и обилна киша, која је у релативно кратком времену потопила улице и отежала саобраћај и нормално функционирање града, пише Слободна Далмација.

Снажно невријеме је погодило и Дубровник, гдје су огромне количине кише сручила на град и проузроковала поплаве на главним градским саобраћајницама, пише Дубровачки вјесник.

Ако киша настави да пада истим интензитетом у истој ситуацији наћи ће се и друге градске саобраћајнице.

