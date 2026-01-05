Потоп у Хрватској: Ови градови су под водом

Извор:
Телеграф
05.01.2026
17:41
Док на сјеверу Хрватске пада снијег, на југу земље, у Сплиту и Дубровнику, падају обилне кише, а вода која се задржава на коловозима угрожава саобраћај и нормално функцонисање.
Сплит су у понедјељак погодили интензивни пљускови и обилна киша, која је у релативно кратком времену потопила улице и отежала саобраћај и нормално функционирање града, пише Слободна Далмација.
Снажно невријеме је погодило и Дубровник, гдје су огромне количине кише сручила на град и проузроковала поплаве на главним градским саобраћајницама, пише Дубровачки вјесник.
Ако киша настави да пада истим интензитетом у истој ситуацији наћи ће се и друге градске саобраћајнице.
