Смањите ризик од повреда: Ево како правилно ходати по леду

Извор:

Курир

05.01.2026

17:53

Ходање по снијегу
Фото: Pexels

Падови на леду представљају једну од најчешћих опасности током зиме и могу довести до различитих повреда, од блажих до веома озбиљних. Клизаве површине захтијевају додатни опрез, али и прилагођен начин кретања који може значајно смањити ризик од незгода.

Зашто су падови на леду опасни

Током зимских мјесеци, залеђени тротоари и нечисте површине често доводе до падова. Најчешће посљедице су модрице, истегнућа и уганућа, али нису ријетки ни преломи руку и ногу, повреде леђа, главе, па чак и кичмене мождине. Посебно су угрожени старији људи и особе које већ имају здравствене проблеме.

Прилагодите ход зимским условима

Као што се вожња прилагођава снијегу и леду, исто важи и за ходање. Умјесто уобичајеног корака, стручњаци савјетују промјену технике кретања. Као занимљив и ефикасан примјер наводи се начин на који ходају пингвини – стабилно, полако и са широм постављеним стопалима.

Шта је такозвани "ход пингвина"?

Код уобичајеног хода, тежина тела равномерно се распоређује, а центар равнотеже налази се у средини тијела. На леду, овакав ход постаје ризичан јер стопала лако губе контакт са подлогом. Промјеном технике, односно благим нагињањем тијела напријед и краћим корацима, стабилност се значајно повећава.

Стручњаци за безбједност широм свијета препоручују управо овај начин кретања, јер помаже да центар гравитације остане изнад предње ноге, чиме се смањује могућност клизања.

Да бисте се кретали сигурније по поледици, обратите пажњу на сљедеће савјете:

-Шире постављена стопала – већи размак између стопала пружа бољу равнотежу

-Благо нагнуто тијело унапријед – тежина се пребацује на предњи дио стопала

-Газити равно – избјегавати ослањање искључиво на пету

-Руке држати слободно – раширене руке помажу одржавању равнотеже

-Кратки и спори кораци – контролисан ход смањује ризик од клизања

Научно објашњење пингвинског хода

Здравствени стручњаци са Универзитета Глазгов Каледонијан у Шкотској, др Гордон Хендри и др Дејвид Хамилтон, објаснили су зашто је овај начин кретања ефикасан.

"Када нема трења на тлу, идеалан начин кретања је промјена начина на који стопало додирује подлогу. Ову технику је лако запамтити, јер је једноставна и интуитивна. Ако само помислите: ходаћу као пингвин, то је много једноставнија порука и лакше је запамтити," рекао је др Хендри, док је др Хамилтон је додао:

"Овај савјет се деценијама користи на мјестима попут Канаде и заснован је на добрим биомеханичким принципима. Људско тијело је невјероватно свестрано. Можда изгледа и дјелује глупо, али ова адаптација на небезбједне услове је разумна и функционише. Ако функционише, заправо уопште није глупа."

Он је посебно нагласио да падови представљају озбиљан здравствени проблем и да овај начин хода може смањити ризик од тешких повреда.

Општи савјети за кретање по снијегу и леду

Ако излазак напоље не може да се избјегне, важно је придржавати се основних правила:

-ходати полако и без журбе

-гледати испред себе и избјегавати кориштење телефона

-не носити тешке торбе које ремете равнотежу

-руке не држати у џеповима

-бити посебно опрезан на пјешачким прелазима

Помоћна средства и додатни опрез

Штапови за ходање могу пружити додатну стабилност на веома клизавим површинама. Посебан опрез потребан је и приликом уласка и изласка из аутомобила – препоручује се ослањање на врата или рам возила и избјегавање ношења предмета у рукама док се не стане стабилно.

Шта учинити ако ипак дође до пада

У случају пада, важно је покушати да се избјегне дочекивање на кољена, зглобове или испружене руке. Боље је да пад иде на бочни, "мекши" дио тела. Након тога, не треба одмах устајати. Препоручује се да се особа задржи неколико тренутака на мјесту и процијени стање:

-да ли постоји јак бол

-да ли могу да се помјерају руке и ноге

-да ли је дошло до ударца у главу.

Ако је одговор потврдан на било које од ових питања, неопходна је хитна медицинска помоћ.

Како се безбједно подићи након пада?

Ако нема озбиљних симптома, устајање треба да буде постепено:

-окренути се на бок

-савити кољена

-уз помоћ руку и ногу полако се подићи

-по могућству затражити помоћ друге особе

Збрињавање повреда након пада

И лакши падови могу изазвати болове и модрице које трају данима. У тим случајевима препоручује се примјена РИЦЕ методе:

-одмор

-лед

-компресија

-елевација.

Хлађење повријеђеног мјеста и држање екстремитета у повишеном положају може смањити оток и бол. Лијекови против болова могу помоћи, али ако се симптоми не повлаче након неколико дана, потребно је обратити се љекару.

