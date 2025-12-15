Како избјећи надимање током празника? 9 савјета стручњака

Извор:
Индекс
15.12.2025
14:21
Коментари:0
Празнична сезона је званично почела, а са њом долазе канцеларијске журке, ноћни изласци и дуги ручкови са пријатељима и породицом. Али са празничним сјајем долази и његова мање гламурозна страна - надимање, гасови и лоше варење.
Најновији подаци из Велике Британије, које је прикупила компанија за дијететске суплементе ПрецисионБиотицс, откривају да 40 одсто људи редовно доживљава надимање, а 36 одсто се бори са гасовима током цијеле године, при чему се симптоми драматично погоршавају у децембру, извјештава Еxпресс.цо.ук.
Нутриционисткиња за јавно здравље др Ема Дербишир објашњава зашто је то тако. „Промјене у нашим прехрамбеним навикама - богата, слана и слатка храна, више газираних пића и алкохола, једење у покрету, поремећене рутине и стрес - све нас то може преплавити.“
Сцена
Весна Змијанац изашла из болнице
Резултат? Осиромашен систем за варење и поремећен цревни микробиом. То се може манифестовати као осјећај надутости, тромости и иритације у цријевима“, објашњава он. Разумевање шта се дешава у вашем систему за варење и предузимање неколико стратешких корака може вам помоћи да држите надутост под контролом.
Зашто су празници толико тешки за варење
Др Ниса Аслам, љекар опште праксе, каже: „Традиционална празнична јела попут печења, кремастих сосова, сирева, чоколаде и канапеа нажалост обично садрже много масти. Храна са вишим садржајем масти се дуже разграђује, што може одложити пражњење желуца и изазвати надимање, гасове и тај непријатан осјећај „цигле у стомаку“.
Слаткиши су такође свуда у ово доба године. Вишак шећера може хранити бактерије које производе гасове у цријевима, што доводи до ферментације и надимања. Празнична пића, попут газираних пића и пива, могу додатно иритирати слузокожу цријева и пореметити равнотежу микробиома. Алкохол такође има дехидрирајући ефекат, успорава варење и доприноси затвору.
Србија
Изненада преминула беба млађа од годину дана: Наложена обдукција
Промјена прехрамбених навика — попут касних вечера или грицкања током цијелог дана — ремети природни ритам варења. Коначно, ту је и стрес. „Финансијски притисци, друштвене обавезе и рокови за крај године могу повећати ниво стреса. Цријева и мозак стално комуницирају, што значи да емоционални стрес може утицати на варење, убрзавати га, успорити га или изазвати грчеве и надимање“, објашњава др Аслам.
Најбољи савјети за побједу надимања
Успорите и добро жваћите.
„Потребно је око 15 до 20 минута да мозак региструје да сте сити“, каже др Аслам. „Брзо једење значи гутање више ваздуха и веће оптерећење вашег система за варење. Вријеме оброка треба да буде најмање 20 минута. Жваћите храну правилно, циљајући на 15 до 20 жвакања по залогају.
Сједите за столом док једете, без ометања технологијом. Покушајте да спустите прибор за јело између залогаја, јер вас то тјера да успорите. Такође, избјегавајте превише причање док једете, јер то може довести до гутања ваздуха.“
Једите влакна, али не претерујте.
„Влакна помажу у исхрани микробиома и поспјешују варење, али пребрз прелазак са ниског на висок садржај влакана може погоршати надимање“, каже др Дербишир. Он препоручује комбиновање растворљивих влакана (шаргарепа, слатки кромпир, пасуљ) са нерастворљивим влакнима (ораси, семенке, броколи, карфиол). Растворљива влакна се растварају у води, док нерастворљива влакна додају запремину столици.
Пијте алкохол умјерено и воду
„Алкохол је један од најјачих иританата црева“, каже др Дербишир. „Зато умјереност помаже у спријечавању надимања и нелагодности сљедећег дана. Једноставно правило је: једно алкохолно пиће, једна пуна чаша воде.“ Остајање хидратираним одржава ваш систем за варење активним. Др Дербишир такође савјетује опрез са газираним пићима попут просека или тоника, јер она директно гурају гасове у желудац. Боље опције су мирно вино или жестока пића са негазираним додацима.
Размотрите циљане пробиотике
„Један од најефикаснијих корака је укључивање циљаног, специфичног соја за који је клинички доказано да смањује надимање“, каже др Дербишир. Пробиотици дјелују на слузокожу цријева и смирују сигнале осјетљивости, што их чини идеалним за конзумирање током децембра. Љекари такође препоручују почетак узимања пробиотика неколико недјеља прије празника како би се ојачала отпорност цријева.
Премјештање између странака
Вјежбање побољшава отпорност на стрес и помаже варењу. Др Аслам каже: „Брза шетња од 10-15 минута након оброка стимулише варење, смањује накупљање гасова и подржава пражњење цријева. Јога положаји попут мачке-краве или сједећих увијања такође могу ублажити притисак.“
Сркните чај од менте или ђумбира
„Нана може да опусти цревне мишиће, ублажавајући грчеве и надимање, док ђумбир подржава пражњење желуца“, каже др Дербишир. „Чајеви од нане или ђумбира прије или послије оброка могу направити разлику.“
Хроника
Пронађено тијело мушкарца поред Неретве, полиција обавља увиђај
Наша цријева се називају и „другим мозком“ јер су повезана са мозгом преко вагусног нерва. Када сте под стресом, мозак шаље сигнале цријевима који могу успорити или убрзати варење, изазвати грчеве и надимање. „Стрес је главни и често занемарен окидач за лоше варење“, каже др Аслам. „Једноставне праксе попут вјежби дисања или часа јоге могу вам помоћи да се опустите.“ др Дербишир додаје да циљани пробиотски сој попут 1714, који се налази у неким дијететским суплементима, може помоћи у смањењу реакција на стрес.
Избјегавајте „складиштење калорија“
Прескакање оброка ради „припреме“ за обилну вечеру обично има супротан ефекат. Др Аслам упозорава: „Долазак на догађај гладан повећава вјероватноћу да ћете се брзо прејести, што преоптерети ваш стомак и повећа надимање. Умјесто тога, једите уравнотежене оброке током цијелог дана.“
Придржавајте се своје варење
Досљедност помаже вашем дигестивном систему да ради глатко. Др Дербишир каже: „Чак и ако вам је друштвени календар хаотичан, покушајте да поједете први оброк у исто вријеме сваког дана, одржавајте редовне величине порција и, гдје је то могуће, придржавајте се редовног времена за спавање и буђење. Ваш стомак воли ритам.“
Три уобичајена узрока надимања
Накупљање гасова - Гасови настали ферментацијом хране заробљавају се у цријевима када је варење споро.
Задржавање воде - Слана храна и алкохол узрокују привремено задржавање течности у тијелу.
Преосјетљивост цријева - Чак и нормална количина гасова може бити болна ако су цријева иритирана или преосетљива.
Уобичајене посљедице надимања
Утиче на самопоуздање - Многи људи наводе да се због надимања осјећају „веће“, несигурно и мање друштвено.
Поремећава сан - Лежање може погоршати притисак и задржавање гасова у дигестивном систему.
Квари састанке - Осјећај притиска у стомаку и општа нелагодност су најбржи начин да прекинете вечерњи излазак.
(индекс)
Најновије
Најчитаније
16
26
16
16
16
14
16
09
16
08
Тренутно на програму