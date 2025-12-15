Logo
Ове ствари никада не купујте у кинеским радњама

15.12.2025

07:54

Ове ствари никада не купујте у кинеским радњама

Куповина у кинеским радњама може бити исплатива и забавна, али постоје одређени производи које је боље из избјегавати или пажљиво размотрити прије куповине.

Иако су кинеске продавнице познате по ниским цијенама, постоји неколико ствари које не бисте требало да купујете у овим радњама због квалитета, сигурности или издржљивости.

Електроника и електрични уређаји

Кинеске продавнице често нуде јефтину електронику, али квалитет ових производа може бити упитан. Можете се суочити с некомпатибилним уређајима, лошим радом уређаја и ломљивим компонентама.

одјећа-бутик

Савјети

Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

Играчке за дјецу

Многе играчке из кинеских продавница не испуњавају строге сигурносне стандарде и често садрже потенцијално опасне материјале као што је олово. Сигурност ваше дјеце увијек мора бити приоритет.

Козметика и производи за његу коже

Козметички производи лошег квалитета могу садржавати штетне хемикалије које могу оштетити вашу кожу. Такође, њихова издржљивост и ефикасност могу бити упитни.

Одјећа и обућа

Иако у кинеским продавницама можете пронаћи приступачну одјећу и обућу, квалитет материјала и израде може бити лош. Производи често неће дуго трајати и можда неће изгледати као на фотографијама на друштвеној мрежи.

црни петак снижење

Економија

Скок потрошње на ''црни петак'' феномен у Српској

Алати и апарати за домаћинство

Јефтини алати и кућни апарати из Кине могу бити крхки и непрописно направљени, што може довести до незгода или проблема током употребе.

Батерије

Кинеске батерије често имају мањи капацитет од декларисаног, а постоје и сигурносни ризици.

Спортска опрема

Ако сте озбиљан спортиста, вјероватно би требало да избјегавате спортску опрему из јефтиних извора јер квалитет и изведба могу бити проблематични

Заштићени производи и аутентичност

Куповина заштићених производа, као што је фалсификована дизајнерска одјећа може бити илегална и кажњива. Уз то, квалитет ових производа је често далеко испод стандарда оригиналних произвођача.

Ауто дијелови и додатна опрема

Код ауто дијелова, сигурност је кључна. Куповина јефтиних, неисправних дијелова из кинеских продавница може угрозити вашу сигурност на путу.

Квалитет и сигурност треба да буду ваши приоритети током куповине, без обзира на цијену, пише Еспресо.

